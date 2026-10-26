Alex Alvarado quedó eliminado de ‘Mira quién baila’

El creador de contenido costarricense Alex Alvarado y su pareja de baile, Tatiana Sánchez, quedaron eliminados de Mira quién baila, de Teletica, este domingo 25 de octubre.

La pareja se despidió de la competencia tras recibir un menor apoyo del público que Jazmín Salas y César Abarca, con quienes disputaba la permanencia en la tercera temporada del concurso.

Alvarado y Salas habían quedado nominados al cierre de la sexta gala, celebrada el domingo 18 de octubre. Para el creador de contenido, esta era la segunda ocasión en que su continuidad dependía de la votación de la audiencia.

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