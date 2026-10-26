Alex Alvarado quedó eliminado de ‘Mira quién baila’

El creador de contenido costarricense Alex Alvarado y su pareja de baile, Tatiana Sánchez, quedaron eliminados de Mira quién baila, de Teletica, este domingo 25 de octubre.
La pareja se despidió de la competencia tras recibir un menor apoyo del público que Jazmín Salas y César Abarca, con quienes disputaba la permanencia en la tercera temporada del concurso.
Alvarado y Salas habían quedado nominados al cierre de la sexta gala, celebrada el domingo 18 de octubre. Para el creador de contenido, esta era la segunda ocasión en que su continuidad dependía de la votación de la audiencia.
Durante su participación, Alvarado y Sánchez representaron a la Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil. Después de conocer su nominación, el concursante manifestó que apoyar a esa organización era el principal objetivo de su paso por el programa.
Según informó Teletica antes de la eliminación, la institución representada por quien abandonara el concurso recibiría $3.000.
Segunda nominación
En la gala del 18 de octubre, Alvarado y Sánchez presentaron un foxtrot. El juez Isaac Rovira reconoció en su coreografía la incorporación de elementos como las elevaciones y la postura, pero señaló que le faltó fluidez. Por su parte, Toni Costa destacó el empeño del participante. Al finalizar la noche, la pareja quedó nominada junto a Salas y Abarca.
Alvarado ya había superado una nominación. En aquella ocasión compartió el riesgo de eliminación con Rose Davis y Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz. La votación se resolvió el 11 de octubre con la salida de Davis y su bailarín, Miguel Coronado, quienes se convirtieron en la primera pareja eliminada de la temporada.
Con este resultado, Alex se convirtió en el tercer famoso eliminado del concurso. Su salida se suma a la de Davis y a la de Majo Ulate, quien abandonó el programa el 18 de octubre junto al bailarín español Iñaki Sáez.
Mira quién baila continúa transmitiendo sus galas los domingos a las 7 p. m. por Teletica canal 7, Teletica.com y TDMax.