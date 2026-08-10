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Mimi Ortiz mostró las cicatrices que le quedaron tras retirarse los implantes mamarios: ‘Las llevo con orgullo’

Para la presentadora de televisión, las marcas en su piel representan más que el recuerdo de una etapa compleja

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Por Fátima Jiménez
Mimi Ortiz
Mimi Ortiz compartió una reflexión sobre aceptación, fe y gratitud al publicar una imagen de las marcas que conserva tras sus intervenciones quirúrgicas. (Tomada de redes sociales)







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Mimi OrtizImplantes mamarios
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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