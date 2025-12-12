Millonario subió un Ferrari de $400.000 a su balcón, pero una orden oficial lo obligó a bajarlo

Un Ferrari de $400.000 terminó en depósito tras una orden que prohibió mantenerlo en un balcón por riesgos para el edificio.

Un millonario en Viena elevó su Ferrari 296 GTB hasta el balcón de su apartamento. El gesto llamó la atención por el costo del vehículo, valorado en $400.000, pero la maniobra terminó bajo una orden oficial que obligó a bajarlo pocos días después.

El empresario Amar Dezic, de 28 años, buscó una solución ante la falta de espacio en su garaje. Allí mantiene otros modelos de lujo como un Porsche Panamera, un Range Rover Sport y un Audi RS3. El condominio indicó que no había más plazas disponibles.

El joven también pretendía guardar el deportivo en un sitio seco por la llegada del invierno. Según el medio Bild, Dezic tomó como referencia prácticas comunes en algunos países de Oriente Medio, donde varios apartamentos poseen ascensores para automóviles. Ante la ausencia de ese equipo recurrió a una grúa. El empresario afirmó que la operación tuvo un costo de miles de dólares.

La situación cambió una semana después. De acuerdo con el portal Heute, la inspección del edificio ordenó retirar el Ferrari. El propietario indicó que las autoridades argumentaron preocupaciones de seguridad contra incendios y riesgos para la estructura del inmueble.

El viernes 5 de setiembre una segunda grúa bajó el vehículo. Sin espacio en el garaje y sin autorización para mantenerlo dentro del apartamento, el Ferrari permanecerá el invierno en el depósito de la empresa del millonario.

Características del Ferrari 296 GTB

El modelo involucrado corresponde a un Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Edition. Este deportivo híbrido enchufable combina un motor V6 biturbo con un motor eléctrico. Su sistema entrega 830 CV y 75,5 kgfm de par.

La aceleración de 0 a 100 km/h ocurre en 2,6 segundos. Su precio ronda los $400.000, equivalentes a 2.190.880 reales en una conversión directa.

