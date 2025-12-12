Viva

Millonario subió un Ferrari de $400.000 a su balcón, pero una orden oficial lo obligó a bajarlo

Un empresario en Viena elevó su Ferrari hasta su balcón por falta de espacio, pero una inspección obligó a retirarlo por razones de seguridad

Por O Globo / Brasil / GDA
Un Ferrari de $400.000 terminó en depósito tras una orden que prohibió mantenerlo en un balcón por riesgos para el edificio.
Un Ferrari de $400.000 terminó en depósito tras una orden que prohibió mantenerlo en un balcón por riesgos para el edificio.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

