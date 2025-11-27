Viva

Millie Bobby Brown recordó cuando creyó que la Tierra era plana y lo calificó como un momento vergonzoso

La actriz de Stranger Things explicó cómo reaccionó hoy al recordar que creía que la Tierra era plana cuando era adolescente

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Millie Bobby Brown habló sobre su error al creer que la Tierra era plana y cómo cambió desde entonces.
Millie Bobby Brown habló sobre su error al creer que la Tierra era plana y cómo cambió desde entonces. (AFP/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMillie Bobby BrownStranger Things
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.