Millie Bobby Brown recordó cuando creyó que la Tierra era plana y lo calificó como un momento vergonzoso

Millie Bobby Brown habló sobre su error al creer que la Tierra era plana y cómo cambió desde entonces.

Millie Bobby Brown tenía 14 años cuando participó en una transmisión en vivo con sus seguidores. Durante la conversación, alguien le preguntó si creía que la Tierra era plana. Ella respondió de forma afirmativa y se mostró convencida tras ver un contenido sobre teorías de conspiración.

La actriz aseguró en ese momento que existían “tantos hechos” que confirmaban la teoría, y expresó que pensaba que era una “terraplanista”. Esa declaración se convirtió en uno de los momentos más comentados y polémicos de su adolescencia.

Ahora, con 21 años, Bobby Brown afirmó que aquella afirmación la avergüenza. Lo hizo durante una entrevista reciente en el pódcast Dish, en la que reflexionó sobre las consecuencias de crecer frente a las cámaras desde una edad muy temprana.

La intérprete de Eleven, protagonista de la serie Stranger Things, inició su carrera artística a los 10 años. Recordó que muchas personas siguen repitiendo cosas que dijo cuando tenía apenas 11 años y que hoy no entiende cómo pudo expresarlas públicamente.

Al hablar sobre el episodio relacionado con la Tierra plana, indicó que actuó de forma ingenua. Según narró, quienes la rodeaban le pedían que alguien le quitara el celular por los comentarios que hacía.

El comentario sobre la forma del planeta fue realizado en 2018. Cuatro años después, en 2022, Millie aseguró que ya no creía en esa teoría. En ese entonces, señaló que se trataba de una opinión sin fundamentos que emitió durante su adolescencia.

Actualmente, la actriz está casada con Jake Bongiovi y ambos adoptaron recientemente una hija. Su vida ha cambiado significativamente desde su aparición en la primera temporada de Stranger Things en 2016, cuando tenía solo 11 años.

El estreno de la quinta y última temporada de la serie ocurrió el jueves 26 de junio. Este cierre marca el final de una etapa tanto para los fanáticos como para los actores que crecieron a lo largo de la producción.

