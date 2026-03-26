Miles de cuervos cubren el cielo de Tel Aviv y desatan teorías sobre un supuesto presagio: vea los videos

Bandadas de cuervos sorprendieron en Tel Aviv. Usuarios hablaron de presagios, pero científicos lo atribuyen a migración.

Miles de cuervos tomaron el cielo de Tel Aviv, Israel, el martes 24 de marzo. El fenómeno generó alarma entre residentes y usuarios en redes sociales. Muchos lo interpretaron como un presagio negativo en medio de tensiones en la región.

Las aves volaron en grandes grupos alrededor de edificios altos. Entre ellos destacaron las Torres Azrieli. Los videos circularon con rapidez en internet. Las imágenes impulsaron teorías de origen religioso.

Algunos espectadores vincularon la escena con el conflicto entre Israel e Irán. Según reportes divulgados por el medio Daily Mail, usuarios en redes afirmaron que el evento anticipaba un desastre. Varias publicaciones señalaron que este tipo de comportamiento suele asociarse con catástrofes.

Otros comentarios relacionaron el fenómeno con pasajes bíblicos. En específico, citaron el Apocalipsis 19:17, que describe aves reunidas para un evento simbólico. Estas interpretaciones se difundieron en plataformas digitales.

Los cuervos negros se adueñan de Tel Aviv.



Aunque hay ninguna profecía bíblica que asocie el vuelo circular de los cuervos con un evento apocalíptico o un mensaje directo, si es cierto que hay una interpretación cultural/mitológica: En la cultura popular, a menudo se les ve como… pic.twitter.com/v8iSgwZn07 — Malamente® (@MalaMalamente) March 25, 2026

El contexto aumentó la preocupación. Tel Aviv y otras zonas de Israel recibieron ataques iraníes desde el inicio de la ofensiva militar liderada por fuerzas de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

El desplazamiento de las aves formó nubes oscuras en el cielo. La magnitud del grupo llamó la atención de quienes observaron el evento tanto en sitio como en video.

Sin embargo, especialistas en aves descartaron explicaciones sobrenaturales. Indicaron que se trata de un proceso natural. Israel se ubica en una de las rutas migratorias más activas del mundo.

Cada año, cerca de 500 millones de aves cruzan el país durante la primavera. Entre ellas figuran los cuervos grises. Estas aves suelen reunirse en zonas urbanas durante su periodo de nidificación.

💀 En antiguas tradiciones de Oriente Medio, ver cuervos sobrevolando una ciudad podía interpretarse como un presagio de desgracia. Se decía que eran mensajeros de la muerte, anunciando guerras, epidemias o la caída de un reino.



📍🇮🇱 Tel Aviv. 😏 pic.twitter.com/D9vsqIkKpQ — Camarada de Cuba 🔻☭ (@CamaradaCuba) March 25, 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.