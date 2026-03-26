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Miles de cuervos cubren el cielo de Tel Aviv y desatan teorías sobre un supuesto presagio: vea los videos

El inusual vuelo masivo de aves en Israel coincidió con tensiones regionales y provocó interpretaciones religiosas en redes sociales

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Por O Globo / Brasil / GDA
Bandadas de cuervos sorprendieron en Tel Aviv. Usuarios hablaron de presagios, pero científicos lo atribuyen a migración.
Bandadas de cuervos sorprendieron en Tel Aviv. Usuarios hablaron de presagios, pero científicos lo atribuyen a migración. (@destapandolose1/X)







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