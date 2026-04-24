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Miguel Bosé y Grupo Frontera en Costa Rica: todo lo que debe saber si va a los conciertos en Parque Viva

Este fin de semana, el Anfiteatro Imperial vibrará con dos grandes exponentes del romance y el regional mexicano

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Por Jessica Rojas Ch.
Miguel Bosé concierto Costa Rica 2026
Miguel Bosé regresa en concierto a Costa Rica gracias a la gira 'Importante Tour', la cual lo hizo volver a los escenarios tras ocho años de ausencia. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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