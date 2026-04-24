Miguel Bosé y Grupo Frontera en Costa Rica: todo lo que debe saber si va a los conciertos en Parque Viva

Miguel Bosé regresa en concierto a Costa Rica gracias a la gira 'Importante Tour', la cual lo hizo volver a los escenarios tras ocho años de ausencia.

Este fin de semana hay conciertos para gustos y colores en Parque Viva, pero que al final de cuentas son dedicados a dos poderosos sentimientos: el amor y el desamor. Miguel Bosé y Grupo Frontera se apoderarán del Anfiteatro Imperial con espectáculos que prometen poner al público a vibrar.

El primero en llegar a la tarima será Bose, el galán eterno; el español regresa en concierto a nuestro país gracias al Importante Tour 2026. La cita será este sábado 25 de abril a partir de las 7 p. m.

Quienes vayan a ver al Amante bandido interpretar éxitos como Morena mía o Te amaré, deben saber que las puertas de Parque Viva abrirán a partir de las 5 p. m. para el ingreso del público.

Los recuerdos, el baile y el romanticismo están asegurados en este recital que reencuentra a Bosé con su público tico.

“El Importante Tour propone un espectáculo centrado en la música y la interpretación, acompañado de una puesta en escena diseñada para reforzar el relato visual del concierto sin desplazar el protagonismo del repertorio”, explicó la producción en un comunicado de prensa.

El concierto de Miguel Bosé en Costa Rica será una experiencia sensorial, algo que el propio artista definió como 'una forma de renacer'. (Archivo)

El propio artista definió su show como una experiencia sensorial que combina música, coreografía y una iluminación especial. Afirmó que es “una forma de renacer” en sus canciones; además, para él tiene todavía un significado mucho mayor, ya que es su regreso a los escenarios tras ocho años de ausencia, y es la antesala de la próxima celebración de sus 50 años de trayectoria.

Para el concierto de Miguel Bosé todavía quedan entradas a la venta en el sitio publitickets.com.

El despecho se canta al ritmo de Grupo Frontera

El segundo concierto del fin de semana está más enfocado en la fiesta, en el despecho cantado desde lo más profundo del corazón y al ritmo del regional mexicano de Grupo Frontera.

La agrupación ha forjado una importante relación con los costarricenses que gozan de sus canciones vestidas de botas y sombrero, y que se cantan con trago en mano abrazando a los amigos. Sus espectáculos en suelo tico son siempre todo un éxito, así que no se espera menos del show que brindarán este domingo 26, también en Parque Viva.

Grupo Frontera conquistó a Costa Rica en los conciertos que presentó en Picnic y Pedregal; ahora encenderá Parque Viva con su nuevo show. (Archivo)

Los originarios de Texas, pero con el mexicano bien puesto en su sangre, regresarán a nuestro país con la gira titulada Triste pero bien c*brón. Este concierto marca el regreso de la banda a Costa Rica tras exitosas presentaciones en Picnic y Pedregal.

Los fans de los artistas podrán deleitarse escuchando temas icónicos como El amor de su vida, Que vuelvas, Por qué será y Frágil.

Para esta cita, el ingreso del público será a partir de las 4:30 p. m., y la producción recuerda que los teloneros del show son los ticos de El Gatillazo.

Quienes no hayan comprado sus boletos aún, les contamos que quedan algunas entradas a la venta en eticket.cr.

Recomendaciones para disfrutar de los conciertos

Los conciertos en Parque Viva siempre son una experiencia integral; no solo se trata de ir a escuchar a su artista favorito, sino de disfrutar de un ambiente relajado, con activaciones de marcas, así como de las diferentes opciones de comidas y bebidas.

Llegar temprano al recinto siempre es una buena idea. En los diferentes espacios del parque se puede disfrutar de la comida en buena compañía, ya que en el lugar hay una variada oferta de alimentación. Es importante destacar que el pago es únicamente con tarjeta de crédito o débito.

El primer concierto de Grupo Frontera en Costa Rica fue en el Centro de eventos Pedregal, en el 2023. Desde entonces, la relación de la banda con los ticos se ha afianzado. (John Durán/Archivo)

El público tiene diferentes opciones para llegar al lugar. Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede viajar por la carretera Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en la aplicación Waze y elegir la mejor ruta entre los accesos 1, 2, 3 o 4. El recinto cuenta con parqueo propio y los precios son los siguientes:

Automóviles: ¢6.000 (pago con tarjeta y Compass) y ¢8.000 (en efectivo).

Motocicletas: ¢3.000 (pago con tarjeta) y ¢6.000 (en efectivo).

Para quienes opten por el transporte público, pueden tomar la línea de buses TUASA en San José (terminal ubicada al costado norte del barrio La Merced) con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar el autobús hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.

Tome en cuenta que no se permite el ingreso de los siguientes objetos: punzocortantes, armas, alimentos o bebidas, drogas o sustancias ilegales, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarrillos o vapes, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores, sombrillas grandes, envases de vidrio o latas, aerosoles o sprays, cadenas u objetos metálicos grandes, palos de selfie extendibles y mascotas.

Así que tome nota y disfrute al máximo de la experiencia que ofrece Parque Viva.