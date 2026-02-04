Miguel Bosé en Costa Rica: aquí le contamos cuánto valdrán las entradas para su concierto y cuándo salen a la venta

El concierto de Miguel Bosé en Costa Rica será en Parque Viva. El artista español regresa con todos sus éxitos para cantarle al amor y a los ticos.

Esta noticia la estaban esperando muchos: ¿Cuánto costarán las entradas para el concierto de Miguel Bosé en Costa Rica? Aquí les tenemos la respuesta.

El espectáculo del cantante español será en Parque Viva, el 25 de abril del 2026. El show que traerá de regreso al intérprete de Morena mía será Importante Tour 2026, que también lo llevará a otras ciudades de Chile, Perú y Ecuador.

“El Importante Tour propone un espectáculo centrado en la música y la interpretación, acompañado de una puesta en escena diseñada para reforzar el relato visual del concierto sin desplazar el protagonismo del repertorio”, explicó la producción del recital en un comunicado de prensa.

Entradas y detalles del concierto de Miguel Bosé en Costa Rica

La producción del concierto de Miguel Bosé en Costa Rica promete una puesta en escena de calidad. (Cortesía)

Las entradas para el concierto de Miguel Bosé en Costa Rica estarán a la venta a partir del lunes 9 de febrero de la siguiente manera:

Del 9 al 13 de febrero: venta para clientes del banco Davivienda.

A partir del 14 de febrero: compra disponible para cualquier tipo de tarjeta.

Los precios de las entradas van desde los ¢38.700 a los ¢83.000 y estarán disponibles en el sitio publitickets.com.

El concierto iniciará a las 7 p. m.