Miembro de exitosa banda estadounidense es inducido al coma por emergencia médica

John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, permanece bajo sedación y en coma inducido tras sufrir una emergencia médica antes de un concierto en San Francisco.

John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, permanece en coma inducido y bajo sedación luego de sufrir una emergencia médica antes de un concierto de la agrupación en San Francisco, Estados Unidos, según reportaron medios estadounidenses.

El músico fue trasladado a un hospital local el pasado 6 de agosto, pocas horas antes de que Earth, Wind & Fire se presentara junto a Lionel Richie. La información fue reportada inicialmente por TMZ y posteriormente confirmada por personas cercanas al artista.

Shelly Clark White, esposa del bajista Verdine White, y Tazz Cole, amigo de Paris, compartieron una actualización sobre su condición mediante una publicación en Facebook.

Según explicaron, la familia había decidido mantener en reserva los detalles del caso hasta que la información comenzó a circular de manera pública.

“Durante los últimos días, hemos mantenido en privado muchos detalles sobre el estado de salud de John por respeto a él y a su familia”, indicaron.

“Ahora que la información ha empezado a circular públicamente, creemos que es importante que todos conozcan la historia directamente de nosotros para que no haya confusiones sobre la situación actual”, indicaron.

De acuerdo con el comunicado, Paris ingresó al hospital y fue inducido al coma mientras recibía cuidados intensivos.

“Cuando John llegó al hospital, sus médicos lo indujeron a un coma mientras le brindaban los cuidados intensivos que necesitaba”, detallaron.

Su esposa, Kathy Merrick, y su hija, Kyla, han permanecido a su lado desde el inicio de la hospitalización. Asimismo, el músico ha contado con el acompañamiento de Eddie M., uno de sus amigos más cercanos, quien se ha mantenido junto a la familia.

La publicación también destacó el respaldo de Toshi, mánager de la gira de Earth, Wind & Fire, quien estuvo con Paris durante la emergencia médica.

Abrió los ojos por unos minutos

Durante la hospitalización, el baterista abrió los ojos y preguntó por su esposa, un momento que sus seres queridos recibieron con entusiasmo y esperanza.

“Durante unos preciosos instantes, todos vieron al John que conocen y aman. Hubo lágrimas, risas, abrazos y una esperanza renovada. Lamentablemente, ese momento duró poco”, señalaron.

Sin embargo, poco después presentó un aumento en la presión arterial y dificultades para respirar. Ante ese cuadro, el equipo médico optó por sedarlo nuevamente para estabilizarlo.

“Sus médicos tomaron la difícil decisión de sedarlo nuevamente para que su cuerpo pudiera estabilizarse y continuar recibiendo la mejor atención posible”, añadieron.

Actualmente, Paris “permanece en reposo bajo sedación mientras su equipo médico lo monitorea cuidadosamente y determina la mejor manera de proceder”.

Sus allegados señalaron que, pese a la incertidumbre, el músico ha mostrado leves reacciones cuando escucha música, un detalle que mantiene la esperanza de su familia y amigos.

Campaña de apoyo

Shelly Clark White, Wendy Smith-Brune y Tazz Cole habilitaron una campaña en GoFundMe para respaldar a Paris y a su esposa durante este proceso. Al momento de la publicación, la iniciativa había recaudado cerca de $69.000, de una meta de $75.000.

Earth, Wind & Fire se encontraba en la etapa final de su gira Sing A Song All Night Long Tour por Norteamérica junto a Lionel Richie. La serie de conciertos comenzó el 24 de junio en Saint Paul, Minnesota, y estaba previsto que concluyera el viernes 14 de agosto en el Moody Center, en Austin, Texas.