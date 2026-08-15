Viva

Miembro de exitosa banda estadounidense es inducido al coma por emergencia médica

El músico fue hospitalizado pocas horas antes de un concierto

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Earth, Wind and Fire
John Paris, baterista de Earth, Wind & Fire, permanece bajo sedación y en coma inducido tras sufrir una emergencia médica antes de un concierto en San Francisco. (Earth, Wind and Fire)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
John ParisEarth, Wind & Fire
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.