Mickey Rourke enfrenta desalojo en Los Ángeles y revive una crisis marcada por deudas y polémicas

Un tribunal de Los Ángeles falló a favor del dueño de la vivienda alquilada por el actor, quien acumuló una deuda de alquiler y enfrentó polémica por una campaña de donaciones

Por La Nación / Argentina / GDA
El actor Mickey Rourke enfrenta un proceso de desalojo en Los Ángeles tras acumular una deuda cercana a $59.100 por alquiler y rechazar una campaña de donaciones.
El actor Mickey Rourke enfrenta un proceso de desalojo en Los Ángeles tras acumular una deuda cercana a $59.100 por alquiler y rechazar una campaña de donaciones. (AFP/IG / @mickey_rourke_)







