Mickey Rourke enfrenta desalojo en Los Ángeles y revive una crisis marcada por deudas y polémicas

El actor Mickey Rourke enfrenta un proceso de desalojo en Los Ángeles tras acumular una deuda cercana a $59.100 por alquiler y rechazar una campaña de donaciones.

El actor Mickey Rourke, uno de los rostros más intensos del cine de los años 80, enfrenta una nueva crisis personal y financiera. Un tribunal de Los Ángeles falló a favor del propietario de la vivienda que alquilaba el artista y le retiró el derecho legal de ocupar la casa, tras una deuda cercana a $59.100 por alquiler.

La sentencia se presentó el 9 de marzo en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. El fallo se dictó por defecto porque el actor no respondió a la demanda dentro del plazo establecido por la legislación de California. Como resultado, el propietario Eric T. Goldie recuperó la posesión del inmueble ubicado en Drexel Avenue.

Este episodio se suma a una etapa compleja para el intérprete de 73 años, cuya carrera en Hollywood pasó del estrellato a una presencia irregular en la industria.

De ícono del cine en los años 80 a una carrera marcada por altibajos

Durante la década de 1980, Mickey Rourke se convirtió en una de las figuras más atractivas y provocadoras de Hollywood. Su estilo rebelde y su intensidad interpretativa lo posicionaron entre los actores más solicitados de su generación.

El reconocimiento masivo llegó con Nueve semanas y media, cinta en la que compartió protagonismo con Kim Basinger. La película lo consolidó como un símbolo sexual del cine de la época.

Posteriormente participó en producciones como Corazón satánico y Mariposas de la noche, donde interpretó personajes complejos y oscuros.

A pesar de ese éxito inicial, su carrera tomó un rumbo irregular. Conflictos con la industria y su decisión de alejarse del cine para dedicarse al boxeo profesional alteraron su trayectoria en Hollywood.

El resurgimiento con El luchador

Décadas después, Rourke protagonizó uno de los regresos más comentados del cine. En 2008, interpretó al luchador Randy Robinson en El luchador, un personaje que había sido una estrella en los años 80 y que años después sobrevivía aferrado a una fama perdida.

La actuación recibió elogios de la crítica. Muchos observadores señalaron que el personaje reflejaba aspectos de la vida real del actor, marcada por el desgaste del tiempo y la lucha por mantenerse vigente.

Tras ese éxito, sus apariciones en pantalla se volvieron esporádicas.

Polémica en Celebrity Big Brother en 2025

En 2025, Rourke participó en la versión británica del reality Celebrity Big Brother con el objetivo de mostrar su vida las 24 horas.

Su paso por el programa terminó de forma anticipada. La producción señaló que el actor realizó comentarios ofensivos dirigidos a la influencer JoJo Siwa, relacionados con su orientación sexual y el uso de un insulto homofóbico.

Tras advertencias de la producción, ambas partes acordaron su salida del reality.

La deuda que provocó el proceso de desalojo

El conflicto actual surgió por el alquiler de una vivienda en el barrio Beverly Grove, en Los Ángeles.

Según documentos judiciales divulgados por medios estadounidenses, Rourke pagaba inicialmente $5.200 mensuales, monto que posteriormente subió a $7.000. Con el tiempo, la deuda acumulada alcanzó aproximadamente $59.100.

El propietario notificó al actor para que cancelara la deuda o abandonara la propiedad en un plazo de tres días. Además solicitó el pago de honorarios legales y posibles daños al inmueble.

Rourke argumentó que dejó de pagar porque la casa presentaba problemas estructurales y sanitarios, como presencia de ratones, pisos deteriorados y fallas en el suministro de agua.

Campaña de recaudación que generó controversia

Ante la situación, su equipo lanzó una campaña en GoFundMe para reunir $100.000 con el objetivo de cubrir gastos de vivienda y evitar el desalojo.

La iniciativa se viralizó y en pocos días superó el monto solicitado gracias a donaciones de seguidores.

Sin embargo, el propio Rourke rechazó públicamente la campaña. En un video difundido en redes sociales expresó que no autorizó la recaudación y pidió a sus seguidores que no donaran dinero.

El actor explicó que solicitó un préstamo a un amigo cercano tras enfrentar un revés financiero y afirmó que no pediría dinero a desconocidos.

La campaña fue organizada por su manager Kimberly Hines, quien indicó que la intención era ayudar al actor a cubrir gastos inmediatos como mudanza y almacenamiento de pertenencias.

Posteriormente se inició el proceso de reembolso de las donaciones, que superaban los $90.000.

Versiones sobre su salida de la vivienda

Tras la controversia, Rourke abandonó la casa donde vivía desde hacía más de una década.

Algunas versiones señalaron que el actor fue desalojado y que residía temporalmente en un hotel de West Hollywood. Personas cercanas al artista sostuvieron otra versión. Según ese entorno, el actor se trasladó por decisión propia a un nuevo departamento que ya había encontrado.

Un nuevo episodio en una vida marcada por contrastes

La situación judicial y financiera del actor revive la imagen de una carrera llena de altibajos, marcada por el contraste entre el éxito de los años dorados en Hollywood y los conflictos personales que surgieron con el tiempo.

Hoy, lejos del brillo que lo convirtió en estrella internacional, Mickey Rourke enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida personal y profesional.

