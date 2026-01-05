Viva

Michael B. Jordan pierde el Critics Choice y su reacción frente a Timothée Chalamet se vuelve viral

La expresión del actor estadounidense al no ganar Mejor Actor contrastó con la emoción de Timothée Chalamet y dominó la conversación en redes sociales

Por O Globo / Brasil / GDA
Un gesto serio de Michael B. Jordan tras la victoria de Timothée Chalamet en los Critics Choice Awards de 2026 desató una ola de reacciones virales.
(X de E!/Captura)







