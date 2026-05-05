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Met Gala 2026: Un Bad Bunny envejecido y caras cubiertas marcan los outfits más extravagantes

Entre alta costura, tecnología y guiños performáticos, la alfombra se transformó en un auténtico museo viviente

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Por Fátima Jiménez
MET
Bad Bunny, Kim Kardashian y Sarah Paulson protagonizaron algunos de los "looks" más llamativos de la Met Gala 2026, apostando por propuestas teatrales y conceptuales que llevaron al límite la idea de la moda como arte. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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