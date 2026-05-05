Met Gala 2026: Un Bad Bunny envejecido y caras cubiertas marcan los outfits más extravagantes

La “noche más importante de la moda” volvió a tomar el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con una edición 2026 marcada por el riesgo y la teatralidad.
Bajo la temática oficial Costume Art (Arte de vestuario), acompañada del código de vestimenta Fashion Is Art (La moda es arte), la Met Gala rindió homenaje a la nueva exposición del Costume Institute, centrada en la idea del cuerpo vestido como obra de arte y en la estrecha relación entre moda y artes plásticas.
En coherencia con ese concepto, las celebridades apostaron por siluetas esculturales, materiales poco convencionales y puestas en escena diseñadas para convertirse en tendencia y tema de conversación en redes.
Entre alta costura, tecnología y guiños performáticos, la alfombra se transformó en un auténtico museo viviente.
Uno de los momentos más comentados de la velada fue el protagonizado por Bad Bunny, quien llegó casi irreconocible al aparecer caracterizado como una versión envejecida de sí mismo.
Con prótesis faciales, cabello canoso y sastrería de inspiración clásica, el puertorriqueño llevó el tema de la transformación física al extremo, convirtiendo su propio cuerpo en una escultura en movimiento.
Su aparición no solo desató memes y reacciones virales, sino que también se consolidó como una de las lecturas más literales y potentes del concepto de la noche.
El juego con la identidad también se trasladó a otro de los recursos más repetidos sobre la alfombra: las caras cubiertas.
Más de una celebridad optó por ocultar por completo su rostro con máscaras, velos estructurales y piezas rígidas que borraban los rasgos para centrar toda la atención en el vestuario.
Estas propuestas, muchas de ellas inspiradas en obras de arte o en estéticas futuristas, reforzaron la idea de que la Met Gala es un espacio donde la moda deja de ser solo ropa para convertirse en performance.
Junto a estas apuestas extremas, la noche dejó una galería de looks que combinaron drama, elegancia y experimentación.
Desde vestidos de alta costura con volúmenes imposibles y bordados dignos de vitrina de museo, hasta estilismos dominados por el negro, las transparencias, los brillos metálicos y los guiños tecnológicos, la alfombra reunió tanto interpretaciones más sobrias como auténticos “trajes-escultura”.
En conjunto, la edición 2026 de la Met Gala reafirmó su papel como laboratorio visual privilegiado, donde la moda se pone a prueba, se desborda y, fiel a su tema Costume Art, se instala definitivamente en el terreno del arte.
Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.
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