Messi protagonizó incidente que dejó ‘secuelas’ a un fotógrafo y su cámara: esto pasó

Lionel Messi protagonizó un inusual incidente durante el calentamiento del Inter Miami.

Lionel Messi normalmente es el protagonista de golazos, célebres jugadas y sonados premios que arrastra gracias a su privilegiada pierna izquierda, pero esta vez dejó un sinsabor a un fotógrafo deportivo.

Un fuerte remate del argentino no tuvo buenos réditos para Alex Rubio, quien estaba trabajando en el partido entre el Inter Miami CF-Austin FC, el pasado fin de semana.

“Durante el calentamiento tuve un pequeño incidente. Mi cámara no sobrevivió”, afirmó Rubio.

Los fotógrafos se encontraban en una esquina tomando imágenes del encuentro con sus cámaras cuando, en el calentamiento, Messi remató potente y el disparo se fue desviado directo al equipo de Rubio, a quien se le despedazó el lente y se le dañó la cámara.

“Ser fotógrafo deportivo tiene sus riesgos. Una de las reglas no escritas es mantener siempre la cabeza en un giro. No lo hice y pagué el precio. El video muestra lo que pasó y fotos de las secuelas”, escribió el afectado.

Su colega Manuela Moretta se encargó de publicar el video, pues también estaba presente en el lugar.

“Pero te la rompió Messi, queda para la historia”, dijo Moretta a su compañero, mientras él lamentaba la situación.

Posteriormente, el hombre compartió el video con más calma, en un día donde el potente remate del argentino no provocó sonrisas.