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Messi protagonizó incidente que dejó ‘secuelas’ a un fotógrafo y su cámara: esto pasó

El hombre mostró la afectación que sufrió y todo quedó grabado en video

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Por Fiorella Montoya
Lionel Messi se notaba sorprendido por las palabras de Donald Trump.
Lionel Messi protagonizó un inusual incidente durante el calentamiento del Inter Miami. (ALEX WONG/Getty Images via AFP)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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