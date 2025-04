MegaCon 2025 confirma cambios luego de cancelación de Elijah Wood: Estos actores lo reemplazarán

Durante el fin de semana del 2, 3 y 4 de abril se realizará la MegaCon Costa Rica 2025, en el Centro de Convenciones. El evento contará con la presencia de destacadas figuras del cine y la televisión.

Elijah Wood, quien interpretó a Frodo Baggins en El Señor de los Anillos , no podrá asistir por compromisos de rodaje establecidos en su contrato. La organización anunció esta cancelación tras haber confirmado su participación meses atrás.

En su lugar, llegarán Billy Boyd, conocido por su papel como Pippin, y David Wenham, quien dio vida a Faramir en la misma saga. Ambos participarán en sesiones de fotos, firma de autógrafos y otras actividades especiales con los fanáticos.

Boyd ha trabajado en películas como Master and Commander: The Far Side of the World y en series como Outlander. Además, forma parte de la banda musical Beecake. Wenham es reconocido por sus actuaciones en 300 (como Dilios), Van Helsing, Iron Fist y en múltiples producciones del cine australiano.

Billy Boyd y David Wenham sustituirán a Elijah Wood en la MegaCon 2025. También participarán Tom Welling, Dan Fogler y Carlos Villagrán. (Cortesía/Cortesía)

Los asistentes que adquirieron experiencias para el sábado 3 de mayo con Elijah Wood pueden solicitar cambios. Entre las alternativas figuran una fotografía doble o autógrafo con Billy Boyd y David Wenham; mantener la entrada del sábado y recibir otra cortesía para el domingo 4 de mayo con foto o autógrafo de Tom Welling; o, en el caso de los paquetes VIP Plus, cambiar la experiencia por una foto con Tom Welling más un autógrafo con Dan Fogler.

Otra opción incluye recibir una entrada adicional para el domingo y canjear la experiencia por un autógrafo doble con David Wenham y Dan Fogler.

Quienes no deseen aprovechar estas alternativas pueden solicitar un reembolso a través del Servicio al Cliente de Smarticket.net, al teléfono 4001-6516.

El evento reunirá también a figuras que evocan la nostalgia de la televisión. Entre los invitados destacan Carlos Villagrán, recordado como Quico en El Chavo del 8; Tom Welling, quien interpretó a Clark Kent en Smallville; y Dan Fogler, actor de The Walking Dead y Animales Fantásticos.

Carlos Villagrán (Quico) y Tom Welling (Clark Kent) han interpretado personajes icónicos de la televisión que marcaron generaciones: Quico en 'El Chavo del 8' y Clark Kent en 'Smallville'. (Cortesía/Cortesía)

Resumen de figuras internacionales en MegaCon Costa Rica 2025:

Carlos Villagrán, recordado por su papel de Quico en El Chavo del 8

Tom Welling, quien interpretó a Clark Kent en Smallville

Dan Fogler, conocido como Jacob Kowalski en Animales Fantásticos y por su participación en The Walking Dead

y por su participación en Billy Boyd, conocido por su papel como Pippin en El Señor de los Anillos

David Wenham, quien dio vida a Faramir en El Señor de los Anillos

Myrtle Sarrosa, cosplayer y actriz internacional

Luis Carreño, voz de Bob Esponja en Latinoamérica

Juan Carlos Tinoco, voz de Thanos en el Universo Cinematográfico de Marvel

Mario Arvizu, reconocido actor de doblaje

Daniela Padilla, ilustradora internacional

Las entradas están disponibles en Smarticket.net. Los detalles adicionales se comunicarán por medio de las redes sociales oficiales: @megaconcr.