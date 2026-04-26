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Megacomplejo deportivo y de entretenimiento revolucionará Centroamérica: así será el ambicioso proyecto

El centro de eventos, conformado por tres estructuras interconectadas, se construirá con una inversión de más de $350 millones

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Por Juan Pablo Sanabria

Centroamérica verá emerger un megacentro deportivo y de entretenimiento que representa uno de los proyectos más ambiciosos de la región en los últimos años y que ya puso su primera piedra.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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