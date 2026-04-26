Megacomplejo deportivo y de entretenimiento revolucionará Centroamérica: así será el ambicioso proyecto

Centroamérica verá emerger un megacentro deportivo y de entretenimiento que representa uno de los proyectos más ambiciosos de la región en los últimos años y que ya puso su primera piedra.

Más de 380.000 metros cuadrados se transformarán y albergarán un hotel y un venue para partidos y espectáculos masivos, que serán construidos durante los próximos años por una inversión que asciende a los $350 millones.

El megacentro Distrito Futeca, en Guatemala es uno de los proyectos más ambiciosos de Centroamérica. (Instagram Distrito Futeca)

El resultado será el Distrito Futeca, un complejo gigante que se levantará sobre las ruinas del extinto Estadio del Ejército en Ciudad de Guatemala. La construcción pretende impactar la configuración de la capital chapina, al conectar las transitadas zonas 5 y 10.

Según reportó el diario guatemalteco La Prensa Libre, Distrito Futeca tendrá un modelo urbano abierto que atravesará siete cuadras y el cual estará conformado por tres grandes estructuras interconectadas.

Foro Futeca: Este espacio multiusos tendrá una cancha, salones de conferencias, anfiteatros y espacios abiertos. Cuando se utilice como estadio, podrá albergar a 21.000 personas, mientras que el número asciende a 35.000 para conciertos.

Galería Futeca: Albergará un centro comercial de más de 83.000 metros cuadrados.

Hotel internacional: Se desarrollará en alianza con una cadena extranjera de la cual no se ha dado detalles. Tendrá 150 habitaciones.

El 22 de abril se puso la primera piedra del Distrito Futeca, en Guatemala. (Instagram Distrito Futeca)

El objetivo es que estos tres recintos se articulen, de manera que se puedan ofrecer paquetes completos que faciliten el hospedaje para el turismo local e internacional en eventos masivos.

Se proyecta que para 2027 esté disponible la galería y el hotel; fecha que podría extenderse a 2028 en caso de atrasos. El Foro Futeca se tiene previsto inaugurar en 2030.