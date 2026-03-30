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Médico que hizo historia en Costa Rica reapareció a los 94 años con su nieta en TikTok y se viralizó (video)

El profesional en la salud, ya retirado, sorprendió con su aparición en un video que causa furor

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Por Juan Pablo Sanabria
Manrique Soto Pacheco y su nieta Glori Vicenti
Glori Vicenti, la nieta del histórico médico costarricense Manrique Soto Pacheco, compartió un video que se viralizó. (Captura de video)







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Hospital San Juan de DiosManrique Soto Pacheco
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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