‘Me hicieron llorar’: ‘Influencer’ le canta a su abuela con Alzheimer para ayudarla a recordar su nombre

Alverta Ann era la abuela del ‘tiktoker’ Chandler (@chandlerdurango), quien dio a conocer su historia al compartir un emotivo video en el que le cantaba para ayudarla a recordar su nombre.

Chandler, conocido en TikTok como @chandlerdurango, conmovió a millones al mostrar cómo ayudaba a su abuela a recordar su nombre con una canción. (La Nación Argentina/La Nación Argentina)

El Alzheimer suele comenzar con olvidos de eventos o conversaciones recientes y, con el tiempo, provoca una pérdida de memoria más severa; afecta la capacidad de la persona para realizar tareas cotidianas, situación que vivía la abuelita del influencer.

A través de su cuenta en TikTok, Chandler mostró momentos íntimos de su vida junto a su abuela, desde los primeros síntomas de la enfermedad hasta sus últimos días, cuando fue internada en un centro de cuidados debido a que ya no podía caminar.

El video que conmovió a todos fue cuando ella ya se encontraba internada, con muy poca memoria.

“¿Quién sos vos?“, le preguntó a su nieto. Entonces, el joven tuvo una idea muy original: decidió cantarle para ayudarla a recordar su nombre. “Te voy a dar un solo intento”, le dijo. Y a pesar de que su abuela no respondía, él no perdió las esperanzas y le dijo: “Me ves todos los días, vamos a cantar para intentar ayudarte”.

Tras la muerte de su abuela, Chandler inició una campaña para apoyar a otras familias que atraviesan situaciones similares. (La Nación Argentina/La Nación Argentina)

Él comenzó a cantar la canción llamada You are my sunshine, la cual trata sobre el amor profundo y la tristeza que puede generar la pérdida o el miedo a perder a un ser querido, y, para su sorpresa, funcionó.

En las imágenes se puede observar que Alverta Ann rememoró y le respondió: “Sos Chandler”. Gracias a la melodía, ambos compartieron un hermoso momento a pesar de su enfermedad.

Rápidamente, el video se hizo viral con casi dos millones de likes y 20 mil comentarios que celebraron la actitud del joven y el fuerte vínculo que ambos tenían.

Entre la gran cantidad de mensajes se destacan: “La amamos abuelita, que Dios la bendiga por el resto de su vida y por la eternidad”; “Ay, Chandler, yo quisiera abrazar y besar a mi mamá que está muy lejos y no puedo ir a verla… hermosa es su abuelita”; “Vos sos su rayo de Sol” y “Qué bonito, me hicieron llorar”.

La señora falleció el pasado 23 de mayo y a pesar del dolor que atraviesa la familia, el joven explicó en TikTok que desea ayudar a las personas que tienen un ser querido atravesando la misma situación que vivió su abuela, motivo por el que abrió un GoFundMe.