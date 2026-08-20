‘Me duele comer, tomar y cero fuerzas’: influencer narra difícil momento de salud

Coco Roper atraviesa días complicados de salud debido a los fuertes efectos secundarios de un antibiótico.

La influencer Coco Roper atraviesa nuevamente días complicados de salud. La creadora de contenido, quien desde hace varios años lucha contra el cáncer, contó a sus seguidores que el tratamiento para combatir una infección le está provocando fuertes efectos secundarios.

“El antibiótico me está ganando. No he podido en realidad comer mucho. Las náuseas, fatal. La boca la tengo 100% quemada de lo seca que está. Entonces me duele comer, me duele tomar y cero fuerzas”, relató.

La situación se presenta después de una semana complicada. Coco tuvo que acudir al hospital para tratar dos infecciones y, según explicó días atrás, enfrentó dificultades para conseguir el antibiótico que necesitaba debido a problemas con su seguro médico.

Finalmente, consiguió el medicamento y comenzó el tratamiento, aunque los efectos secundarios han sido difíciles de sobrellevar.

“Los síntomas de la infección mejoran, pero los efectos secundarios del antibiótico son probablemente uno de los peores antibióticos que he tenido en toda mi vida”, aseguró.

Pese a sentirse debilitada, Coco intenta continuar con sus responsabilidades. Incluso, contó que su hija pasará los próximos tres días con su papá para que ella pueda enfocarse en su recuperación.

“Hoy ya la gordita (su hija) se va con el papá por los próximos tres días. Mañana (jueves) voy al doctor a hacerme cultivos nuevos y vamos a ver cómo sigo”, explicó.

La influencer deberá completar el tratamiento y posteriormente conocerá cómo evoluciona la infección. Mientras tanto, agradeció a sus seguidores por los mensajes y las oraciones que recibe.