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‘Me duele comer, tomar y cero fuerzas’: influencer narra difícil momento de salud

La creadora de contenido relató que el medicamento contra una infección le provoca intensas náuseas y resequedad severa. El tratamiento la obligará a alejarse de su hija por tres días

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Por Fiorella Montoya
Nicole "Coco" Roper, hija de Lynda Díaz.
Coco Roper atraviesa días complicados de salud debido a los fuertes efectos secundarios de un antibiótico. (Instagram)







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Coco Roper
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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