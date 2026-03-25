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McDonald’s lanza menús temáticos de ‘KPop Demon Hunters’ en Estados Unidos: así es la colaboración con Netflix

La campaña arranca el 31 de marzo con dos combos para adultos, tarjetas coleccionables y un postre inspirado en la película

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Por El Universal / México / GDA
La colaboración entre McDonald’s y K-pop Demon Hunter llega con menús temáticos, coleccionables y una estrategia enfocada en redes sociales.
La colaboración entre McDonald’s y K-pop Demon Hunter llega con menús temáticos, coleccionables y una estrategia enfocada en redes sociales. (McDonald’s/McDonald’s)







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