McDonald’s lanza menús temáticos de ‘KPop Demon Hunters’ en Estados Unidos: así es la colaboración con Netflix

La colaboración entre McDonald’s y K-pop Demon Hunter llega con menús temáticos, coleccionables y una estrategia enfocada en redes sociales.

La franquicia Kpop Demon Hunters amplía su presencia global con una alianza estratégica junto a McDonald’s. La cadena de comida rápida lanza menús temáticos inspirados en las guerreras animadas del pop coreano. La iniciativa apunta a capitalizar su impacto cultural tras su paso por la temporada de pre

El proyecto surge luego de que la franquicia destacara en los Premios Oscar por su propuesta visual y musical. Ahora, su universo narrativo llega al consumo cotidiano mediante una edición limitada enfocada en adultos jóvenes.

¿Cuándo inicia la colaboración?

La colaboración inicia el 31 de marzo en Estados Unidos. Incluye dos menús diseñados para el segmento de jóvenes adultos. La estrategia se aleja del enfoque tradicional de promociones infantiles.

Reportes de la industria indican que la campaña busca aprovechar la fidelidad del fandom. Este grupo impulsa la visibilidad de la marca en plataformas digitales. La empresa mantiene en reserva los países adicionales que recibirán la edición limitada.

Una estrategia basada en entretenimiento y consumo

La decisión responde a un cambio en las tendencias de consumo global. McDonald’s integra elementos narrativos de la franquicia en su oferta. La marca busca posicionar sus productos dentro de conversaciones orgánicas en redes sociales.

La promoción presenta dos líneas narrativas. Una corresponde al menú de desayuno de Saja Boys. La otra se enfoca en la opción de HUNTR/X. La compañía señala que la experiencia gira en torno a la competencia entre ambos conceptos por la atención de los seguidores.

Además, se prevé el uso de empaques temáticos y dinámicas digitales mediante aplicaciones móviles.

¿Qué incluye la colaboración?

La propuesta se compone de varios elementos que construyen una experiencia integral de marca:

Diseño temático : empaques con gráficos y personajes de la franquicia.

: empaques con gráficos y personajes de la franquicia. Juguetes coleccionables : figuras inspiradas en los protagonistas.

: figuras inspiradas en los protagonistas. Experiencia narrativa : elementos que conectan con la historia del universo K-pop Demon Hunter.

: elementos que conectan con la historia del universo K-pop Demon Hunter. Enfoque digital : presencia activa en redes sociales y plataformas digitales.

: presencia activa en redes sociales y plataformas digitales. Edición limitada: disponibilidad restringida que incentiva la compra inmediata.

La alianza refleja una tendencia donde el entretenimiento y la gastronomía se integran en una misma experiencia comercial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.