Mattel lanza una Barbie que representa el espectro autista y amplía su apuesta por la diversidad

La muñeca incorpora detalles sensoriales y un diseño creado junto a autodefensores. Conozca cómo Mattel buscó reflejar realidades del espectro autista en su línea más inclusiva

Por O Globo / Brasil / GDA
La nueva Barbie inspirada en el espectro autista se desarrolló con una organización de autodefensores y refuerza la estrategia inclusiva de Mattel.
La nueva Barbie inspirada en el espectro autista se desarrolló con una organización de autodefensores y refuerza la estrategia inclusiva de Mattel. (Mattel/Mattel)







