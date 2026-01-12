Mattel lanza una Barbie que representa el espectro autista y amplía su apuesta por la diversidad

La nueva Barbie inspirada en el espectro autista se desarrolló con una organización de autodefensores y refuerza la estrategia inclusiva de Mattel.

La empresa Mattel Inc. lanzó este lunes una nueva Barbie inspirada en el Trastorno del Espectro Autista (TEA), como parte de su estrategia para fortalecer la representación y la inclusión en su línea de juguetes. El modelo se incorporó a la colección Barbie Fashionistas, reconocida por incluir muñecas con distintas condiciones físicas, sensoriales y corporales.

La muñeca se desarrolló durante más de 18 meses en conjunto con la Autistic Self Advocacy Network, una organización sin fines de lucro integrada por personas autistas que promueven la defensa de derechos y la representación adecuada del colectivo.

El objetivo central consistió en reflejar, de manera respetuosa, algunas formas en que las personas dentro del espectro perciben e interactúan con su entorno, según detalló CBS News.

El proceso creativo enfrentó retos debido a que el autismo presenta una amplia variedad de características y niveles de apoyo, muchos de ellos no visibles. Aun así, el diseño buscó representar rasgos comunes sin caer en estereotipos.

Entre los detalles físicos destaca un leve desvío de la mirada, asociado a que algunas personas dentro del espectro evitan el contacto visual directo. La muñeca cuenta con codos y muñecas articuladas, pensados para simbolizar conductas de autoestimulación. Estos movimientos repetitivos suelen ayudar en la regulación sensorial o en la expresión emocional.

La vestimenta también formó parte de un análisis cuidadoso. Algunas personas con TEA prefieren ropa holgada por sensibilidad al tacto. Otras optan por prendas ajustadas para mejorar la conciencia corporal.

Como punto intermedio, la Barbie utiliza un vestido en corte A, con mangas cortas y falda fluida, lo que reduce el roce constante del tejido con la piel. El atuendo se complementa con zapatos bajos, vinculados con estabilidad y facilidad de desplazamiento.

El modelo incluye accesorios asociados a experiencias sensoriales reales. El set incorpora un fidget spinner rosado, audífonos con cancelación de ruido y una tableta. Este último elemento hace referencia a dispositivos de comunicación alternativa utilizados por personas con dificultades en el habla.

La nueva Barbie presenta además rasgos faciales inspirados en colaboradoras de Mattel en India y en paneles de referencia que reflejan mujeres de ascendencia india. La decisión respondió al interés de ampliar la representación dentro de un grupo que históricamente recibió menor visibilidad en las conversaciones sobre autismo.

En Estados Unidos, el modelo se ofrecerá desde esta semana en la tienda en línea de Mattel y en Target, con un valor estimado de $11,87. Walmart prevé iniciar ventas en marzo.

Este lanzamiento se suma a otros esfuerzos recientes de la compañía. En 2023, Mattel presentó su primera Barbie con síndrome de Down. En 2024, lanzó una muñeca que representa a una persona con diabetes tipo 1. La línea Fashionistas también incluye una Barbie y un Ken con prótesis en una pierna.

Con esta incorporación, la empresa continúa su línea de productos orientados a reflejar la diversidad del mundo actual y las distintas realidades que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.