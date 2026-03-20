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Mattel abre votación para nuevas muñecas de Kpop Demon Hunters: así puede elegir su diseño favorito

La compañía presentó dos diseños inspirados en personajes de la película animada y permitirá a los fans decidir cuál llegará a la colección

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Por El Universal / México / GDA
KPop Demon Hunters regresa a salas de Estados Unidos en versión Sing-Along por tres días a partir del 31 de octubre
Mattel somete a votación dos nuevas muñecas de K-pop Demon Hunters. El público puede elegir el diseño ganador hasta el 26 de marzo. (Tudum Netflix /Tudum Netflix)







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