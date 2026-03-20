Mattel abre votación para nuevas muñecas de Kpop Demon Hunters: así puede elegir su diseño favorito

Mattel somete a votación dos nuevas muñecas de K-pop Demon Hunters. El público puede elegir el diseño ganador hasta el 26 de marzo.

La plataforma Mattel Creations abrió una votación para definir los próximos diseños de muñecas inspiradas en la película animada de Netflix Kpop Demon Hunters, conocida como Las Guerreras K-pop. La iniciativa permitirá a los seguidores elegir cuáles figuras se integrarán a la colección oficial.

La compañía presentó dos bocetos exclusivos. Ambos corresponden a personajes clave de la historia. Uno se basa en Jinu en su versión demoníaca. El otro toma como referencia a Mira con un diseño inspirado en su saco de dormir.

Diseños con identidad coreana y estilo idol

El personaje de Jinu, líder de la banda Saja Boys, tendrá un atuendo inspirado en el hanbok tradicional coreano. El diseño incluye túnica, camisa, pantalones, botas militares y sombrero negro. También incorpora accesorios como cadenas, pendientes y pulseras.

Este vestuario combina elementos tradicionales con el estilo moderno del k-pop. El concepto se inspira en su aparición durante el performance de “Your Idol”. El cabello replica el estilo del personaje. Las prendas usarán materiales de alta calidad.

Por su parte, Mira, integrante del grupo HUNTR/X, contará con un diseño centrado en un saco de dormir. Este incluirá cordón ajustable y accesorios como ligas para el cabello y pendientes. Debajo llevará un body negro.

El personaje mantendrá su cabello rosado recogido en dos coletas altas. El diseño respeta la apariencia mostrada en la película.

Más detalles y acabados en las figuras

Ambas figuras incorporarán accesorios adicionales y decoración facial distintiva. Se ajustarán elementos como tono de piel, maquillaje, manos y cabello implantado.

Mattel indicó que las muñecas tendrán una apariencia más detallada. Los atuendos contarán con confección sofisticada y telas de primera calidad. El objetivo es reflejar la esencia visual de la cinta animada.

Fecha límite y cómo participar

La votación está disponible en el portal community.creations.mattel.com. Usted debe ingresar al sitio y ubicar la publicación correspondiente para participar.

El proceso cierra el jueves 26 de marzo a la 1:59 a. m., hora del centro de México. El diseño ganador se anunciará el viernes 27 de marzo.

La figura seleccionada estará disponible en preventa a finales de 2026 como parte de la nueva línea de colección.

La comunidad de creadores de Mattel señaló que buscan propuestas icónicas. También indicó que el objetivo es ofrecer diseños que destaquen como piezas de colección.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.