Viva

Mark Ruffalo niega rumores de despido de Marvel tras críticas políticas a Donald Trump

Las declaraciones de Mark Ruffalo en los Globos de Oro 2026 desataron rumores sobre su futuro en Marvel. El actor rompió el silencio y explicó qué ocurre realmente con su vínculo con el estudio

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Mark Ruffalo afirmó que no fue despedido de Marvel pese a rumores surgidos tras críticas a Donald Trump y reiteró que mantiene una relación estable con el estudio.
Mark Ruffalo afirmó que no fue despedido de Marvel pese a rumores surgidos tras críticas a Donald Trump y reiteró que mantiene una relación estable con el estudio. (Archivo/ Marvel /Archivo/ Marvel)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMark RuffaloMarvelHulk
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.