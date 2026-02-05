Mark Ruffalo niega rumores de despido de Marvel tras críticas políticas a Donald Trump

Mark Ruffalo afirmó que no fue despedido de Marvel pese a rumores surgidos tras críticas a Donald Trump y reiteró que mantiene una relación estable con el estudio.

El actor Mark Ruffalo negó los rumores que circularon sobre una supuesta salida de Marvel Studios debido a su postura política. El intérprete de Bruce Banner y Hulk, de 58 años, aseguró que no recibió notificación alguna por parte del estudio propiedad de Disney.

Las versiones surgieron luego de declaraciones del actor durante los Globos de Oro 2026, cuando criticó con dureza al presidente Donald Trump en la alfombra roja. Ruffalo mantiene desde hace años una participación activa en debates públicos, suele expresar sus opiniones políticas en entrevistas y redes sociales. También defiende de forma constante a la población palestina y se manifiesta en contra del gobierno de Trump.

En ese evento, Ruffalo calificó al mandatario estadounidense como un criminal condenado y cuestionó su idoneidad moral para liderar Estados Unidos. Tras esas palabras, comenzaron a circular versiones que apuntaban a una posible represalia de Disney y Marvel.

El actor rechazó esos señalamientos durante una entrevista concedida mientras promocionaba la película policial Crime 101 (2026). Ruffalo participó en la conversación junto a Chris Hemsworth, protagonista del filme y conocido por su papel de Thor en el Universo Cinematográfico Marvel.

Ante la consulta sobre su presunta desvinculación, Ruffalo indicó que no tenía conocimiento de ningún despido y que incluso le sorprendían las versiones. Hemsworth respaldó esa posición y restó credibilidad a los rumores.

Ruffalo agregó que mantiene una buena relación con Marvel y que continuará vinculado al estudio mientras exista interés mutuo. Señaló además que su permanencia en la franquicia sigue abierta y que, por ahora, su presencia se mantiene.

El actor debutó como Hulk en Avengers (2012). Luego participó en Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019). También realizó apariciones breves en otras producciones del universo Marvel.

Ruffalo figura como presencia confirmada en Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está previsto para el 30 de julio, y en Avengers: Doctor Doom, programada para diciembre próximo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.