Marianela Valverde revivió el momento en que le dijo a su esposo que esperaban un bebé

Con un emotivo video que conmovió a sus seguidores, la comunicadora y expresentadora de Combate, Marianela Valverde , recordó el momento en que dio a conocer su embarazo. En la grabación, específicamente, compartió el instante en que reveló la noticia a su esposo, quien reaccionó con profunda alegría y emoción.

“Amor, ¿me lee esto?”, le dice Valverde a su pareja mientras le entrega un regalo. Él, sonriendo, abre la cajita de madera que contiene una camiseta con la frase en inglés Promoted to Dad (Ascendido a papá).

Al leer el mensaje y ver la prueba de embarazo, ambos se abrazan y entre lágrimas repiten: “Lo logramos, lo logramos”.

Además, la periodista dio a conocer la fecha de su primera cita para el ultrasonido, un momento que la llenó de temores.

“Este día me recordaba la última vez que fui a una cita así, llena de ilusión, y me dijeron que mi bebé no tenía corazón. Mi mundo se derrumbó”, confesó.

Marianela Valverde y su esposo Juan David Cardona presentan oficialmente a su hija Macarena. (Redes/Instagram)

Marianela Valverde y Juan David Carmona centraron todos sus esfuerzos en lograr el embarazo en los últimos años y fue el pasado 26 de noviembre que se enteraron de que el esfuerzo había dado frutos.

En el emotivo video se escucha el sonido del latido de su bebé y, para cerrar la publicación escribió: “No hay momento en nuestras vidas que supere esta alegría. Aquí estabas, con un corazón latiendo fuerte que decía: ‘Tengo muchas ganas de vivir’”.

También, Valverde repasó uno por uno los momentos en que le reveló a sus familiares y amigos la emocionante noticia, desde Estados Unidos pasando por Colombia, Inglaterra, Italia y, por supuesto, Costa Rica.

Valverde, finalmente, agradeció a su familia, amigos y seguidores por vivir con ella esta alegría.

“Gracias porque ustedes me ayudaron a llevar mi carga; hicieron que fuera más liviana. Me acompañaron en mi dolor y mis alegrías y abrazaron la noticia con mucho amor y felicidad”, concluyó.

Su hija llevará por nombre Macarena, pues una prima menor de su esposo se lo solicitó y confiesa que, en ese momento, algo en ella se movió como por arte de magia.

Entre los comentarios de la publicación se destacan frases como: “Qué lindo todo esto, ¿para cuándo el baby shower? Medio CR quiere ir” y “Lloremos todos. Dios bendiga ese vientre y les llene de bendiciones a los tres”.