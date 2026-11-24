A pocas horas de la final de Miss Universo 2026, la representante de Costa Rica, Mariale Acosta, compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, en el que recordó el camino que ha recorrido desde que decidió asumir el reto de representar al país en el certamen internacional.

La modelo reconoció que comenzó esta experiencia con miedo, pero también con el coraje de retarse a sí misma y confiar en lo que podía lograr mediante el esfuerzo, el amor y el respaldo de quienes la acompañaron durante el proceso.

En su reflexión, Acosta aprovechó para hacer un llamado a los costarricenses a reconocer y valorar el talento nacional, así como a sentirse orgullosos de su identidad y cultura.

“Siempre he creído que los costarricenses merecemos vivir la alegría de ganar un Mundial, celebrar medallas olímpicas, ver a nuestros artistas conquistar escenarios internacionales y, por supuesto, ganar un Miss Universo”, escribió.

La candidata también invitó a mirar hacia el talento que existe dentro de las fronteras costarricenses, celebrar las tradiciones, escuchar música nacional y abrazar la cultura del país.

Uno de los aspectos más personales de su mensaje estuvo relacionado con sus raíces y su identidad. Acosta habló sobre las barreras que, en distintos momentos de su vida, sintió que podían limitar sus oportunidades por ser hija de migrantes, mujer negra y costarricense.

Según expresó, hubo momentos en los que llegó a creer que esas características podían convertirse en obstáculos. Sin embargo, hoy las reconoce como parte de su identidad y de la historia que desea representar en escenarios internacionales.

Miss Universo Costa Rica, Mariale Acosta, llamó a valorar el talento nacional, celebrar las tradiciones y sentir orgullo por la identidad y la cultura del país. (Tomada de redes sociales )

“Me he permitido brillar, y pensar que ese brillo puede inspirar a niñas afrolatinas que, como yo alguna vez, buscan verse reflejadas en estas plataformas, me llena el corazón”, manifestó.

En esa misma línea, expresó su deseo de que la afrolatinidad pueda tener una mayor representación en el certamen y que, algún día, se vea reflejada en la corona de Miss Universo.

Acosta también dedicó unas palabras de agradecimiento a Dios, a su familia, sus amigos y a la organización nacional que le permitió vivir esta experiencia. Asimismo, agradeció a Costa Rica por el cariño y el respaldo que ha recibido durante su participación.

De cara a la competencia, la representante aseguró que está preparada para aceptar con humildad el resultado que llegue, sin perder la fe ni la confianza en las capacidades de los costarricenses.

“Con humildad aceptaré el lugar en el que Dios me quiera poner, pero con la fe intacta y la convicción de que los costarricenses somos capaces de conquistar cualquier escenario del mundo”, concluyó.