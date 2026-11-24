Mariale Acosta tiene claro qué haría si obtiene la corona de Miss Universo: llamar a su mamá y a su mejor amigo para pedirles que lleguen a abrazarla. Así lo expresó la representante costarricense en una entrevista con Telemundo, al imaginar cómo viviría ese momento.

“Si mañana gano la corona, yo tengo un grupo de WhatsApp con mi mamá y mi mejor amigo y los llamaría y les diría: ‘Por favor, vengan a donde estoy en este momento, necesito verlos, necesito abrazarlos porque lo logramos, cumplimos un sueño por mi país, Costa Rica’”, manifestó Acosta.

La costarricense competirá en la edición número 75 de Miss Universo este martes 24 de noviembre. El escenario será el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo, en San Juan. La ganadora recibirá la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, actual soberana del concurso.

Mariale Acosta revela lo que haría si gana Miss Universo

¿A qué hora y dónde ver Miss Universo desde Costa Rica?

El certamen podrá seguirse en Costa Rica por ¡OPA! canal 38, cuya transmisión está anunciada a partir de las 6:40 p. m., hora costarricense. Quienes prefieran verlo por Internet también podrán acceder a la señal en vivo del canal en su sitio oficial.

Así llega Mariale Acosta a la final

La participación de Acosta en las competencias previas incluyó el desfile de traje nacional del sábado 21 de noviembre. Para esa presentación lució una propuesta titulada Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los trópicos dorados), inspirada en la riqueza natural costarricense. El diseño, elaborado por el mexicano Valencia Gonzaga junto con un equipo de artesanos, combinó tonos verdes y dorados, bordados y cristales.

El domingo 22 de noviembre, la representante nacional participó en la competencia preliminar ante el comité seleccionador. En la pasarela de traje de baño utilizó un conjunto lila de dos piezas acompañado de una capa morada; para la presentación de gala llevó un diseño del vietnamita Minh Tuan, inspirado en las orquídeas.

En la antesala de la final, Acosta también compartió un mensaje de agradecimiento a quienes han seguido su participación y aseguró mantener la confianza en el resultado: “Tengo la fe intacta. Unámonos como país estos días más que nunca”, escribió en su canal de difusión.