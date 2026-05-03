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María Teresa Rodríguez recordó dos momentos incómodos que vivió en ‘Combate’: ¿los recuerda?

Uniéndose a una nueva tendencia, la presentadora publicó en sus redes sociales situaciones que nunca olvidará en su paso por Repretel

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Por Fiorella Montoya
Federico "Kiko" Robles, expresentador de Combate de Repretel.
María Teresa Rodríguez es una de las presentadoras más recordadas del programa 'Combate', de Repretel. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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