María Teresa Rodríguez recordó dos momentos incómodos que vivió en ‘Combate’: ¿los recuerda?

María Teresa Rodríguez es una de las presentadoras más recordadas del programa 'Combate', de Repretel.

María Teresa Rodríguez recordó dos momentos inolvidables que vivió en la pantalla de Repretel, específicamente cuando era presentadora del recordado espacio Combate.

“¿Ustedes recuerdan este momento? Yo sí... Gracias, Berny Madrigal (uno de los participantes), nunca cambies”, escribió la conductora en el video, uniéndose a una tendencia nueva de redes sociales.

La tendencia consiste en escribir: “Entonces, si me borran la memoria, significa que podría volver a ver este video por primera vez”, y colocar el momento que se recordará para siempre.

Para Rodríguez fueron varios, ya que todos ocurrieron en vivo en televisión nacional. El programa Combate consistía en la disputa de pruebas físicas entre dos equipos: el azul y el naranja.

En ese entonces, Rodríguez y Kiko Robles conducían el programa. El primer recuerdo consistió en que Berny Madrigal conducía un scooter y atropelló a la presentadora sin querer.

En el segundo clip, los competidores se subían sobre una tabla y debían mantener el equilibrio; al caerse, uno de ellos golpeó a Rodríguez, quien de inmediato se fue al suelo.

Aunque en aquel momento la situación preocupó a los televidentes y compañeros, ahora quedan las risas al recordar las caídas.