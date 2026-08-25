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María Teresa Rodríguez hizo fuerte advertencia por uso que le están dando a su imagen: ‘No envíen dinero’

La presentadora de TV mostró en redes sociales que una persona se hace pasar por ella

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Por Fiorella Montoya
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María Teresa Rodríguez
María Teresa Rodríguez pidió bloquear en Telegram a una persona identificada como Luciana Díaz en la red social. (Instagram)







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María Teresa Rodríguez
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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