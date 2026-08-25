María Teresa Rodríguez hizo fuerte advertencia por uso que le están dando a su imagen: ‘No envíen dinero’

María Teresa Rodríguez pidió bloquear en Telegram a una persona identificada como Luciana Díaz en la red social.

La presentadora de televisión María Teresa Rodríguez hizo un fuerte llamado a sus seguidores, ya que están utilizando su imagen para engañar a las personas en una red social.

“¡Atención! Se están haciendo pasar por mí en Telegram, utilizando otro nombre, pero sí mis fotos. Esta persona está contactando a gente y solicitándoles dinero para invertir en una plataforma que desconozco", escribió en el posteo.

El nombre que utilizan es el de una supuesta Luciana Díaz con fotografías y video de Rodríguez. Incluso contó que ha recibido correos donde le solicitan confirmación de que ella tiene ese nombre. Ante la situación, la presentadora decidió aclarar varios puntos.

“Yo no uso Telegram, no estoy solicitando dinero ni inversiones, no tengo ninguna plataforma de inversión. Por favor, no respondan, no envíen dinero y no compartan información personal. Nada”, le pidió a sus seguidores.

Además, a aquellos que utilizan la plataforma les solicitó bloquear el contacto.