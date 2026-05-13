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María José Castillo vuelve a Teletica: ¿Qué hará la cantante en Canal 7?

La artista ha tenido relación con el canal desde hace varios años; incluso fue finalista de uno de sus programas especiales

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Por Jessica Rojas Ch.
María José Castillo, cantante costarricense
La cantante costarricense María José Castillo regresa a Teletica por una invitación especial. (Archivo)







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María José CastilloTeleticaBatalla de karaoke
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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