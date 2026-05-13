María José Castillo vuelve a Teletica: ¿Qué hará la cantante en Canal 7?

Al menos por un breve momento, la cantante costarricense María José Castillo regresará a Teletica para ser parte de uno de los programas estrellas de Canal 7.

La artista ha tenido a lo largo de su carrera una relación cercana con el canal de La Sabana; incluso, fue parte del elenco de la primera temporada de Tu cara me suena. Ella fue una de las participantes que llegó a la gran final del programa en el 2015, edición que ganó el músico Luis Montalbert.

Ahora, será invitada especial a la emisión de este domingo 17 de mayo del concurso Batalla de karaoke, donde otros artistas costarricenses —además de los participantes— han mostrado su talento en el escenario.

La visita de Castillo a Teletica se anunció en la publicidad del show. “El bar más grande de Costa Rica se pondrá sentimental con la voz de María José Castillo”, se oye en la promoción.

Castillo es reconocida por sus interpretaciones de baladas románticas, lo cual calza muy bien con el ambiente karaokero del espacio.