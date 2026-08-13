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Marcos Vidal se encontrará ‘Cara a cara’ con su público en Costa Rica: conozca sus crisis de fe y las historias detrás de sus himnos

El cantautor español se prepara para compartir una noche de música y reflexión, con un mensaje de esperanza, fe y consuelo

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Por Fátima Jiménez
Marcos Vidal
Marcos Vidal regresará a Costa Rica el 14 de agosto para ofrecer un concierto en el Auditorio Comunidad PAS, en Carmen de San José. (Suministrada)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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