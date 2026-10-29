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Marcela Negrini vivió un extraño accidente en su casa durante la madrugada: ‘Escuché un estruendo’

La modelo y presentadora quedó en ‘shock’ al averiguar lo que había sucedido.

Marcela Negrini
Marcela Negrini mostró en redes sociales las secuelas del extraño accidente que ocurrió en su casa. Cortesía Marcela Negrini
Jessica Rojas Ch.

La modelo y presentadora costarricense Marcela Negrini vivió un tremendo susto durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre en su casa. “Escuché un estruendo”, manifestó mientras narró lo sucedido.

Según explicó, a eso de las 3:30 a. m. oyó un fuerte ruido en su casa que la asustó, pero jamás imaginó lo que encontraría en su hogar cuando fue a confirmar qué había ocurrido.

En videos y una fotografía enseñó cómo el vidrio de la mesa del comedor explotó, dejando el lugar lleno de pedazos del material.