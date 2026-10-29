Marcela Negrini vivió un extraño accidente en su casa durante la madrugada: ‘Escuché un estruendo’

La modelo y presentadora costarricense Marcela Negrini vivió un tremendo susto durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre en su casa. “Escuché un estruendo”, manifestó mientras narró lo sucedido.

Según explicó, a eso de las 3:30 a. m. oyó un fuerte ruido en su casa que la asustó, pero jamás imaginó lo que encontraría en su hogar cuando fue a confirmar qué había ocurrido.

En videos y una fotografía enseñó cómo el vidrio de la mesa del comedor explotó, dejando el lugar lleno de pedazos del material.

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