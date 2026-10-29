Marcela Negrini vivió un extraño accidente en su casa durante la madrugada: ‘Escuché un estruendo’

La modelo y presentadora costarricenseMarcela Negrini vivió un tremendo susto durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre en su casa. “Escuché un estruendo”, manifestó mientras narró lo sucedido.
Según explicó, a eso de las 3:30 a. m. oyó un fuerte ruido en su casa que la asustó, pero jamás imaginó lo que encontraría en su hogar cuando fue a confirmar qué había ocurrido.
“Fue un bombazo”,manifestó, y agregó que al principio pensó que alguna persona había irrumpido en su casa. Despertó a su esposo, Tercero Castro, quien no había escuchado nada, pues estaba dormido, y fueron a ver qué había pasado.
Contó que, por la impresión de lo ocurrido, ella y su marido se quedaron en shock durante unos 10 minutos tratando de asimilar la situación.
“Había vidrios por toda la casa. Pasé toda la mañana sacando vidrios. Nunca había visto una cosa como esta”, aseveró. Narró que le preguntó a un experto, quien le confirmó que ese tipo de situaciones pasan más de lo que la gente podría creer.
La modelo se mostró agradecida porque la explosión ocurrió en la madrugada y porque ni ella, su esposo o sus mascotas se encontraban cerca, ya que pudieron haber salido lastimados por los vidrios.
Marcela Negrini quedó sorprendida por lo que ocurrió en su casa