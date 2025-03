Maquillista se desahoga al no ser elegida en ‘Nace una estrella’: ‘Tal vez solo yo creo que canto bien’

Gaby Alvarado, maquillista que muestra su trabajo en Tik Tok, fue parte de los cientos de participantes de las audiciones de Nace una estrella. Alvarado, quien llamó la atención por un gracioso momento con Édgar Silva, salió a hablar luego de no ser elegida para la sexta temporada del concurso de canto.

La artista de maquillaje subió un video en el que afirma: “Lo hice bien y, aun así, no me eligieron”, y manifiesta su decepción por no haber sido tomada en cuenta para el segundo casting. De acuerdo con ella, esta era la tercera ocasión en la que buscaba un cupo en el certamen.

“Yo, que soy una persona extremadamente autocrítica, puedo decir que mi audición fue muy buena. Y no solamente lo dije yo, sino que la gente también lo vio así de esa manera, porque subieron varios videos sobre mí y casi todos los comentarios en las publicaciones eran muy buenos”, comentó Alvarado.

“Recibí muchísima interacción, me siguió muchísima gente. O sea, en serio que los videos que publicaron de mí en la página fueron de los más vistos. Y eso también se siente superbonito”, añadió la venezolana, radicada en Costa Rica.

Gaby Alvarado se desahoga sobre audición en 'Nace una estrella'

Además, aseguró que tras esta audición desistirá de volver a intentarlo y que asimila todo como una muestra de que no encajaba en el perfil buscado por los jueces. Aunque no fue directa, hizo un gesto de desaprobación al referirse brevemente al hecho de que vio clasificados que, al parecer, no la convencieron.

“Sí me sentí muy triste cuando no vi mi nombre ahí y es inevitable, soy un ser humano. Obviamente, me voy a sentir mal y hasta un poco insegura de si tal vez solo yo soy la que creo que canto bien. No sé. Eso sí, no me veo repitiendo este casting otra vez. Yo sé lo que yo soy, yo sé el talento que yo tengo”, declaró.

“Uno se siente supermal porque yo vi otros perfiles y tal vez (hace un gesto y sonido de desaprobación)... Pero mi opinión no importa”, sentenció.

Gaby Alvarado sube a sus redes sociales los maquillajes temáticos que se realiza con frecuencia; además de los servicios que brinda a sus clientes. (Instagram/Instagram)

Gaby Alvarado es una destacada maquillista costarricense y se dedica a este oficio desde hace 8 años. Ha trabajado para figuras como Verónica González y también se realiza a sí misma maquillajes temáticos que comparte a sus seguidores en redes sociales.

Más allá de la parte musical, la artista cosmética generó risas durante su casting por una interacción con Édgar Silva. Al conocer el lugar del que proviene la concursante, el periodista le expresó que son vecinos y ella le contestó: “Sí, yo sé donde vives”.