MAPPA revelará novedades de ‘Jujutsu Kaisen’ y ‘Chainsaw Man’ el 19 de junio: esto es lo que podría anunciar

El anime japonés Jujutsu Kaisen estrenará su temporada 3 en enero de 2026 con varias historias del manga y novedades en su elenco.

Los seguidores de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man tienen una fecha marcada en el calendario. El próximo 19 de junio del 2026, el estudio japonés MAPPA celebrará su aniversario número 15 con una transmisión especial en la que presentará novedades de varias de sus franquicias más populares y dará a conocer al menos un proyecto inédito.

La presentación se realizará mediante un livestream en el canal oficial de YouTube de MAPPA. El evento genera gran expectativa entre los aficionados debido a la falta de información reciente sobre algunas de las producciones más importantes del estudio.

Fundado en el 2011, MAPPA se consolidó como uno de los nombres más influyentes de la industria del anime gracias a títulos como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan Final Season, Dorohedoro y Yuri!!! on Ice.

Uno de los anuncios más esperados gira en torno a la temporada 4 de Jujutsu Kaisen. Aunque la producción ya fue confirmada, hasta ahora no existe una fecha de estreno oficial ni material promocional relevante. El evento podría incluir un tráiler, una imagen promocional o detalles adicionales sobre la nueva entrega.

¿Cuándo será el aniversario de MAPPA?

La transmisión especial se realizará el viernes 19 de junio del 2026 a las 8 p. m. (JST).

Estos son los horarios según cada región:

País Horario Estados Unidos 4 a. m. (PT) / 7 a. m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 5 a. m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador 6 a. m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 7 a. m. Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 8 a. m. España 1 p. m.

El actor de voz Kenjiro Tsuda participará como conductor del evento. La narración estará a cargo de Kotono Mitsuishi.

Según el anuncio oficial, cada franquicia contará con segmentos de video preparados especialmente para la celebración.

¿Qué se espera de Jujutsu Kaisen?

La franquicia tendrá un espacio exclusivo durante la transmisión.

El segmento denominado Juju Talk contará con la participación de los actores de voz Junya Enoki, intérprete de Yuji Itadori, y Megumi Ogata, quien da vida a Yuta Okkotsu.

Las expectativas se centran en la temporada 4, la cual adaptará la segunda parte del arco “Culling Game”.

¿Habrá anuncios sobre Chainsaw Man?

La cuenta oficial de Chainsaw Man en X confirmó que existe un nuevo proyecto en desarrollo.

Aunque MAPPA no reveló detalles, las especulaciones apuntan a un posible largometraje basado en el “Arco del Devil Gun”. Otra posibilidad es una historia completamente original inspirada en el interés de Tatsuki Fujimoto por el cine.

Además, los seguidores esperan nueva información sobre la adaptación del “Arco de los Asesinos”.

Esta historia ya mostró un adelanto durante Jump Festa 2026, donde apareció Denji con las manos atadas junto a varios personajes nuevos.

Otras franquicias que tendrán espacio en el evento

Dorohedoro presentará información relacionada con su ya confirmada temporada 3.

Por su parte, Ranma ½ contará con un segmento especial dedicado a su tercera entrega, programada para octubre del 2026. Participarán los actores de voz Kappei Yamaguchi, Noriko Hidaka y Koichi Yamadera.

En tanto, Oblivion Battery mostrará material detrás de cámaras de su segunda temporada. En la actividad estarán presentes el director Masato Nakazono y los actores Yohei Azakami y Nobunaga Shimazaki.

La celebración también incluirá el estreno del video musical de Seikatsu, tema conmemorativo compuesto por la agrupación PEOPLE 1 para el aniversario del estudio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.