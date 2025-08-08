Manuel Turizo en Costa Rica: si va al concierto es importante que sepa esta información

Manuel Turizo dará un nuevo concierto en Costa Rica, siendo uno de los nombres más importantes de la actualidad en la música urbana.

Ya es cuestión de horas para que Manuel Turizo ponga a vibrar a sus fanáticos en Costa Rica, con el concierto que dará este 9 de agosto en Parque Viva, como parte de su gira internacional 201.

El artista colombiano, dueño del éxito La bachata, se presentará una vez más en el país, luego de hacerlo en mayo del 2023 en Parque Viva, en setiembre del 2022 con Marc Anthony en el Estadio Nacional y en varios festivales Picnic.

“Estoy feliz de reencontrarme con mi gente. Cada país, cada ciudad, tiene un pedazo de mi historia. Esta gira es un homenaje a ese viaje que hemos construido juntos”, expresó Turizo en un comunicado de prensa.

Si usted es uno de los que ya tiene entrada en mano o está por comprar su tiquete, es importante que lea los siguientes detalles sobre el show.

Detalles del concierto de Manuel Turizo en Costa Rica

De acuerdo con ONE Entertainment, la productora a cargo del espectáculo, las puertas se abrirán al público a las 3 p. m. Posteriormente, el artista nacional Dani Maro saldrá como telonero, a las 7 p.m. Finalmente le tocará el turno a Turizo, a las 8 p. m.

Actualmente quedan pocas entradas disponibles, las cuales pueden adquirirse en el sitio web www.eticket.cr. Únicamente hay boletos a la venta en las localidades Golden Circle de Pie (frente al escenario), por un precio regular de ¢60.000 y de ¢55.100 para tarjetahabientes del BAC; y en Preferencial 504 y 502, con un valor de ¢48.000.

En mayo de 2023, Manuel Turizo dio un eléctrico concierto en Parque Viva. (Mayela López/La Nación)

Además, recuerde que Parque Viva ofrecerá venta de alimentos y bebidas para hacer más llevadera la espera del concierto.

Si viaja al show en vehículo propio o transporte privado, puede llegar por la ruta 27 o la ruta Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Solo debe elegir alguna de las opciones en la aplicación Waze.

Le recomendamos ingresar las palabras clave “Parque Viva” en la búsqueda de la aplicación y seleccionar la opción que mejor se ajuste a sus preferencias, ya que encontrará las direcciones directas a los accesos 1, 2, 3 y 4.

El recinto cuenta con parqueo privado, el cual tiene los siguientes precios:

Automóviles: ¢6.000 mediante pago con tarjeta y Compass, y ¢8.000 en efectivo.

Motocicletas: ¢3.000 con pago en tarjeta y ¢6.000 en efectivo.

La organización del concierto recuerda que queda terminante prohibido el ingreso de aerosoles, drogas o sustancias ilícitas, bebidas o alimentos externos, armas de cualquier tipo, baterías externas, cigarros, vapes o encendedores.

Además, no se permitirá el ingreso de monedas sueltas, perfumes o frascos de vidrio, sillas plegables, objetos punzocortantes, botellas plásticas o de vidrio, vasos, bultos o mochilas grandes y binoculares.