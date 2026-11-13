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¿Majo Ulate y Mauricio Hoffmann deberán pagarle a Diego Bravo tras absolutoria del creador de contenido? Esto dijo el tribunal

El creador de contenido fue absuelto de los presuntos delitos contra el honor este miércoles 11 de noviembre

Juicio Mauricio Hoffmann, Majo Ulate, Diego Bravo
Aunque la demanda de la pareja fue declarada sin lugar tras la absolución del creador de contenido, los jueces resaltaron su disposición para buscar medidas alternas durante el proceso. Rafael pacheco

Valeria Yuliana Arce Orozco y Fiorella Montoya