Así reaccionaron Majo Ulate y Mauricio Hoffmann al conocer la absolución de Diego Bravo en el mediático juicio

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann escucharon la mañana de este miércoles 11 de noviembre cómo el tribunal absolvía a Diego Bravo de todos los cargos en su contra, en una querella interpuesta en su contra por presuntos delitos contra el honor.

La reacción de ambos al escuchar el veredicto fue la misma: prestar mucha atención a la resolución final; ninguno titubeó o volvió a ver al otro.

Sin embargo, a la salida, compartieron algunas palabras con sus abogados Rafael Rodríguez y Jason Garro, previo a salir de la sala donde la prensa los esperaba para escuchar declaraciones.

Pero su salida fue rápida, ni Majo ni Mauricio brindaron declaraciones. “Todo con don Rafael”, dijo la maquillista antes de dirigirse junto a su pareja al ascensor, el cual los llevaría afuera de los tribunales.

Sobre la conversación con sus abogados, Rodríguez dio a conocer que la pareja sabía lo que podría pasar.

“Ellos conocían que teníamos estas dos opciones: que se absolviera o que se condenara. Entonces, ya ellos están preparados para ello. También tenemos la idea de que hay que esperar la sentencia integral para hacer una valoración de si se apela o no se apela. Ellos serán los que tienen la decisión”, contó el abogado.