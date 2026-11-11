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Así reaccionaron Majo Ulate y Mauricio Hoffmann al conocer la absolución de Diego Bravo en el mediático juicio

La pareja había demandado al influencer por delitos contra el honor

11/11/2026. Sentencia de juicio de Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce.
Majo Ulate y Mauricio Hoffmann se mostraron calmados al escuchar el veredicto. Lilly Arce
Fiorella Montoya