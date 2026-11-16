La maquillista Majo Ulate habló sobre las críticas que recibió cuando comenzó su relación sentimental con el presentador Mauricio Hoffmann y aseguró que, además de los cuestionamientos personales, la polémica tuvo consecuencias en su carrera profesional.

Ulate se refirió al tema durante una conversación en el pódcast de Karla Scott, donde defendió el inicio de su noviazgo con Hoffmann y negó haber sido la responsable de la separación del presentador y la periodista Ericka Morera.

“Ellos estaban en una relación muy fracturada; yo conocí a Mau en un momento en el que él estaba emocionalmente disponible”, expresó.

La maquillista explicó que conoció a Hoffmann cuando él atravesaba el proceso de separación y sostuvo que la relación matrimonial ya enfrentaba dificultades.

Según su relato, la separación ocurrió en diciembre y su noviazgo se formalizó en mayo del año siguiente. Esas fechas coinciden con lo declarado por el presentador durante el juicio contra el creador de contenido Diego Bravo, cuando situó el final de su matrimonio el 23 de diciembre de 2020 y el inicio formal de su relación con Ulate en mayo de 2021.

“Sí nos conocimos mientras él estaba en ese proceso, pero realmente tanto él como ella cometieron errores en su relación que los llevaron a terminar. O sea, conmigo o sin mí, era una relación que estaba muy fracturada, ya no daba para más”, afirmó.

Ulate también rechazó que Hoffmann hubiera terminado su matrimonio por ella. “Mauricio no terminó su relación por mí, la terminó por mil factores más”, manifestó.

Durante la entrevista, la maquillista recordó que recibió mensajes de odio, particularmente de mujeres que habían atravesado experiencias de infidelidad. Según consideró, algunas de esas personas proyectaban en ella situaciones que habían vivido.

Sin embargo, uno de los aspectos que más le afectó fueron las consecuencias laborales que, según aseguró, enfrentó durante ese periodo.

“Lloraba porque dejé de trabajar con marcas”, recordó.

Ulate también contó que tenía prevista una participación en el programa Nace una estrella, para la cual incluso había grabado videos. No obstante, aseguró que Vivian Peraza la llamó para comunicarle que finalmente no trabajarían con ella y que el material tampoco saldría al aire.

La maquillista mencionó ese episodio como una de las oportunidades profesionales que perdió en medio de los cuestionamientos por su relación sentimental.

Majo Ulate vivió semanas de tensión en un juicio contra Diego Bravo por presuntos delitos contra el honor. (Rafael Pacheco Granados)

Antecedentes

La relación de Ulate y Hoffmann generó atención pública después de la separación del presentador y Ericka Morera, confirmada en enero de 2021.

En abril de 2022, Hoffmann reconoció públicamente su noviazgo con la maquillista durante una entrevista con el programa De boca en boca. En esa conversación también aseguró que su divorcio había sido de mutuo acuerdo.

El tema volvió a cobrar relevancia durante el juicio contra Diego Bravo, en el que Hoffmann rechazó que Ulate hubiera tenido responsabilidad en el final de su matrimonio y sostuvo que su relación sentimental comenzó después de la separación.

La resolución del juicio contra Diego Bravo

El pasado 11 de noviembre, el Tribunal Penal absolvió a Diego Bravo de los 15 cargos por presunta difamación presentados por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann, a raíz de publicaciones en redes sociales.

El tribunal también rechazó la pretensión de ¢10 millones por daño moral, al considerar que los contenidos cuestionados se enmarcaban en la crítica, la sátira y la burla hacia figuras públicas, y no constituían los delitos atribuidos.

El abogado de la pareja manifestó su desacuerdo con la resolución y señaló que esperaría la sentencia integral, prevista para el 18 de noviembre, antes de decidir si presenta una apelación.