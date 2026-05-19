Magneto anuncia concierto en Costa Rica y las entradas tendrán descuento especial por 24 horas

El grupo mexicano Magneto regresará a Costa Rica el próximo 26 de junio. El concierto se realizará en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva, y el ingreso será exclusivo para personas mayores de edad.
El grupo mexicano Magneto regresará a Costa Rica el próximo 26 de junio. El concierto se realizará en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva, y el ingreso será exclusivo para personas mayores de edad.
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