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Magneto anuncia concierto en Costa Rica y las entradas tendrán descuento especial por 24 horas

El grupo mexicano que marcó generaciones en los noventa volverá con éxitos como ‘Vuela Vuela’, ’40 Grados’ y ‘Para Siempre’

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Por Fiorella Montoya

El grupo mexicano Magneto regresará a Costa Rica el próximo 26 de junio. El concierto se realizará en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva, y el ingreso será exclusivo para personas mayores de edad.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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