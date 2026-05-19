Magneto anuncia concierto en Costa Rica y las entradas tendrán descuento especial por 24 horas

El grupo mexicano Magneto regresará a Costa Rica el próximo 26 de junio. El concierto se realizará en el Anfiteatro Imperial, de Parque Viva, y el ingreso será exclusivo para personas mayores de edad.

La agrupación interpretará éxitos de su carrera como Vuela Vuela, 40 Grados, Para siempre, Malherido y Suena Tremendo.

La venta de entradas para todas las localidades inició este martes 19 de mayo al mediodía a través del sitio web www.eventcr.com. Debido a las solicitudes de los fanáticos en las redes sociales, la producción habilitó un descuento especial de 50% durante 24 horas en todos los espacios.

Los precios de los boletos con el beneficio aplicado son los siguientes:

Localidad numerada Vuela Vuela: $75.

Localidad numerada Para Siempre: $62,50.

Localidad general de pie: $50

Magneto sumó múltiples discos de oro y platino durante su trayectoria. Además, las canciones de la banda dominaron la radio y la televisión en América Latina, mientras que sus coreografías y estilo los consolidaron como referentes de la cultura pop de los años noventa.