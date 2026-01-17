Viva

Madre que perdió a su hijo por mortal reto de TikTok interpone histórica demanda contra la empresa

La mujer se unió a otras personas y piden una indemnización millonaria por la muerte de las jóvenes víctimas

Por O Globo / Brasil / GDA y Juan Pablo Sanabria
Ellen Roome
Ellen Roome, demandante en el histórico caso, vio morir a su hijo Jools en sus brazos, tras realizar un peligroso reto que vio en TikTok. (Redes sociales)







TikTokRetos de TikTokEllen RoomeLey JoolsJools RoomeBlackout Challenge
