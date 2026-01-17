Madre que perdió a su hijo por mortal reto de TikTok interpone histórica demanda contra la empresa

Ellen Roome, demandante en el histórico caso, vio morir a su hijo Jools en sus brazos, tras realizar un peligroso reto que vio en TikTok.

No son pocos los jóvenes alrededor del mundo que han fallecido replicando peligrosos retos en TikTok y otras redes sociales. Recientemente, en un hecho sin precedentes, la madre de una de estas víctimas se unió con otras tres familias para demandar a la aplicación.

Ellen Roome, madre de Jools (de 14 años, fallecido en abril de 2022), junto con tres familias británicas, interpusieron demanda histórica contra TikTok en los Estados Unidos.

Roome sospecha que su hijo murió al intentar realizar el llamado “desafío del apagón” (blackout challenge), visto en la plataforma. El caso será analizado esta semana por un tribunal de Delaware y podría obligar a la empresa a entregar los datos de la cuenta del joven previos a su fallecimiento.

Según información exclusiva del tabloide británico The Sun, Ellen (49 años) es la primera ciudadana británica en demandar formalmente a una empresa de redes sociales por la muerte de un hijo.

TikTok, valorada en miles de millones de dólares, se habría negado anteriormente a proporcionar los datos del perfil de Jools y de otros niños involucrados en casos similares, alegando políticas de protección de datos.

Presión judicial y política

Además de la acción en EE. UU., la madre logró que la policía de Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra, reabriera la investigación sobre la muerte de su hijo tras la presentación de nueva información.

Parlamentarios de diferentes partidos también han comenzado a apoyar la creación de la llamada “Ley de Jools”, que obligaría a las empresas tecnológicas a preservar y entregar datos digitales cuando un menor muere en circunstancias sospechosas.

El caso ha generado un gran debate sobre las responsabilidades de plataformas como TikTok. (Rafael Pacheco Granados)

En entrevista con The Sun, Ellen afirmó que su objetivo siempre ha sido esclarecer los hechos. Relató que las últimas palabras de su hijo fueron “te amo”, apenas unas horas antes de encontrarlo sin vida en su habitación. De acuerdo con la familia, Jools no presentaba antecedentes de depresión ni de autolesiones.

Responsabilidad de los algoritmos

El proceso colectivo reúne también a padres de otros tres niños británicos, quienes murieron tras un supuesto contacto con contenido peligroso en redes sociales. El abogado de las familias, Matthew P. Bergman, del Social Media Victims Law Center, sostiene que las plataformas deben ser responsables no solo por el contenido publicado, sino por los algoritmos que impulsan dicho contenido hacia los niños.

Debate sobre regulación y respuesta de TikTok

El caso ha ganado fuerza en medio de discusiones políticas en el Reino Unido para restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, siguiendo el modelo de lo que ya ocurre en Australia. La baronesa Beeban Kidron presentó una enmienda en el Parlamento para incorporar la “Ley de Jools” a la legislación vigente, garantizando la preservación automática de datos digitales en casos de muerte infantil.

La respuesta de TikTok

Jools Roome tenía apenas 14 años cuando falleció, víctima de un mortal reto que siguió en TikTok. (Redes sociales)

Al ser consultada, la empresa afirmó en un comunicado que:

Lamenta profundamente las muertes.

Prohíbe contenidos que incentiven comportamientos peligrosos.

Elimina la mayoría de las infracciones antes de que sean denunciadas.

Cumple con las leyes de protección de datos del Reino Unido y mantiene herramientas de seguridad específicas para adolescentes.

Para Ellen, sin embargo, estas medidas son insuficientes. Ella defiende verificaciones de edad rigurosas y una mayor actuación de Ofcom (el regulador británico). “Si fuera cualquier otro producto peligroso, sería retirado de circulación hasta que fuera seguro”, declaró. Mientras la batalla judicial avanza en EE. UU., la madre espera que el caso ayude a otras familias a no enfrentar las mismas barreras en la búsqueda de respuestas.