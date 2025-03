Madre de Michelle Trachtenberg narra cómo halló su cuerpo: Esto es lo último que se sabe

Michelle Trachtenberg fue hallada sin vida en su departamento de Manhattan, el miércoles 26 de febrero. Su madre, Lana, ingresó a la vivienda y la encontró acostada en la cama, boca arriba e inconsciente. De inmediato, llamó a la policía y a emergencias, quienes confirmaron la muerte de la actriz de 39 años.

El medio TMZ informó que la familia decidió no realizar una autopsia. Según el médico forense de la ciudad, si hubiera sospechas de criminalidad, la autopsia se haría de inmediato, pero al no haberlas, no se realizará el procedimiento.

Lana vio a su hija con vida por última vez el martes, a las 10 p. m. A las 8 a. m. del miércoles la encontró sin signos vitales. La madre pidió privacidad en este momento difícil para la familia.

Michelle Trachtenberg, reconocida por su participación en series y películas como Gossip Girl (2006-2012) y Sueños sobre hielo (2005), estuvo activa hasta su último día. La semana anterior, se la vio en una salida con amigos en el restaurante italiano Sartiano’s, en Nueva York.

La actriz Michelle Trachtenberg en la fiesta anual de los Premios de la Academia de la Fundación Elton John contra el SIDA, el 9 de febrero de 2020. Trachtenberg fue hallada sin vida en su departamento de Manhattan. (MICHAEL TRAN/AFP)

El entorno de la actriz mantuvo reserva sobre las causas de su fallecimiento. Sin embargo, fuentes de TMZ indicaron que hace unos meses habría recibido un trasplante de hígado, lo que le generó complicaciones hepáticas y en la tiroides.

En redes sociales, Trachtenberg enfrentó críticas sobre su apariencia. En Instagram, donde acumulaba un millón de seguidores, respondió: “Un dato curioso. Esta es mi cara. No tengo desnutrición ni problemas. ¿Por qué tanto odio? Consigan un calendario”.

En otra publicación escribió: “Recientemente recibí varios comentarios sobre mi apariencia. Nunca me sometí a una cirugía plástica, soy feliz y estoy sana. Tengan cuidado, detractores”.

¿Quién era Michelle Trachtenberg?

Michelle Christine Trachtenberg nació en Nueva York el 11 de octubre de 1985. A los nueve años debutó en la actuación con la serie Las aventuras de Pete y Pete, de Nickelodeon. En 1996, protagonizó Harriet la espía, papel que la catapultó a la fama.

A finales de los años 90, interpretó a Dawn Summers, hermana de la protagonista de Buffy, la cazavampiros (1997). En 2006, encarnó a Georgina Sparks en Gossip Girl, personaje que se convirtió en uno de los más recordados de la serie.

Participó en filmes como Euroviaje (2004), Oscura inocencia (2004), Sueños sobre hielo (2005), Gritos en la oscuridad (2006) y 17 otra vez (2009).

En 2021, acusó al director Joss Whedon, creador de Buffy y director de Avengers, de haberla agredido físicamente durante el rodaje de la serie. Sin embargo, en una entrevista con The New York Magazine, Whedon negó las acusaciones.