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Madonna revela quién fue el mejor amante de su vida y revive la historia que también vinculó a Xuxa con John F. Kennedy Jr.

La cantante sorprendió al identificar a John F. Kennedy Jr. como el mejor amante de su vida durante una entrevista para promocionar su nuevo álbum

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Por La Nación / Argentina / GDA
Madonna Akeem Morris
Una confesión de Madonna sobre John F. Kennedy Jr. desató reacciones y volvió a poner bajo los reflectores la historia del heredero Kennedy. (IG Madonna )







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