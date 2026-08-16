Machine Girl traerá a Costa Rica su explosiva propuesta de música electrónica y baile

Machine Girl está conformado por los productores Matt Stephenson y Sean Kelly.

Machine Girl, uno de los proyectos más singulares y explosivos de la escena alternativa estadounidense, llegará por primera vez a Costa Rica como parte de su gira por Latinoamérica.

El dúo neoyorquino se presentará el viernes 27 de noviembre en La Concha, en barrio La California, en una fecha que será la única parada de la agrupación en Centroamérica.

Su propuesta musical desafía las etiquetas: mezcla digital hardcore, rave, breakcore, punk electrónico y noise con una intensidad que convierte sus presentaciones en una experiencia más cercana a un club o un mosh pit que a un concierto tradicional.

“Digital hardcore, rave, punk electrónico y noise. Este es un show que no es para verlo desde lejos: es para bailar, hacer mosh y estar ahí cuando pase”, comunicó la productora Destiny en el anuncio del espectáculo.

Machine Girl, formada en Nueva York, ha construido una reputación precisamente alrededor de esa energía física. Sus canciones combinan ritmos acelerados, sonidos abrasivos, electrónica y elementos del hardcore, en una propuesta dirigida tanto a seguidores de la música bailable como a quienes buscan experiencias alejadas de los formatos habituales de la música en vivo.

Las puertas abrirán a las 7:30 p. m. y el telonero será una banda costarricense que se anunciará próximamente. El espectáculo será exclusivo para mayores de edad.

Las entradas tienen un precio de ¢20.000 y están disponibles a través de Starticket.