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Machine Girl traerá a Costa Rica su explosiva propuesta de música electrónica y baile

El dúo neoyorquino hará su debut en Centroamérica, con una fecha única en San José. Le contamos los detalles

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Por Jorge Arturo Mora
Machine Girl
Machine Girl está conformado por los productores Matt Stephenson y Sean Kelly. (Instagram/Instagram)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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