Luto en Televisa por la muerte de una famosa actriz de telenovelas y del cine de oro mexicano

Una de las grandes actrices de telenovelas y de la época del cine de oro de México falleció a los 89 años.

Se trata de la intérprete Aurora Clavel, originaria del estado de Oaxaca y reconocida por su trabajo en títulos de televisión como Los ricos también lloran, Fuego en la sangre, Soy tu dueña, María Isabel, El pecado de Oyuki, Abrázame muy fuerte y Alborada.

El deceso lo confirmó la Asociación Nacional de Actores de ese país, según informó El Universal de México.

Aurora Clavel tuvo una carrera de más de 50 años en el cine y la televisión. Destacó en grandes películas de Hollwood también. (El Universal/GDA/México)

La intérprete también destacó en películas de la talla de Tarahumara, La soldadera, ¿Pedro Infante vive? y Vagabunda. En Estados Unidos fue parte de las producciones cinematográficas The Wild Bunch, Pat Garrett & Billy the Kid y The Mosquito Coast.

De acuerdo con El Universal, en su carrera de más de 50 años la intérprete figuró en 60 películas, 41 novelas y siete series de televisión.

Infobae publicó que no ha trascendido la causa de la muerte de la artista, pero sí hay muchas muestras de cariño y admiración al trabajo de la actriz.

