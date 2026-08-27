Luto en Hollywood: fallece famoso actor a los 52 años tras contraer una meningitis

El actor de Hollywood Samuel Monroe Jr. alcanzó la fama con su trabajo en la película 'Menace II Society'.

Hollywood está de luto con el anuncio de la muerte de una de sus estrellas. Medios internacionales confirmaron el fallecimiento del actor Samuel Monroe Jr., a los 52 años.

TMZ confirmó que el intérprete, quien destacó en la película Menace II Society (Infierno en Los Ángeles), junto a Samuel L. Jackson, murió por causa de una meningitis.

Monroe falleció este miércoles 26 de agosto por la tarde, en el hospital donde estaba internado desde abril.

La familia del artista comunicó en redes sociales la muerte y comentó que el intérprete había sido hospitalizado por causa de una meningitis y una infección pulmonar grave.

Page Six agregó que Monroe contrajo la meningitis mientras trabajaba en Las Vegas. Después, la infección pulmonar empeoró y se extendió a su cerebro y columna vertebral; además, desarrolló problemas renales.

La carrera del artista inició en 1993 precisamente con Menace II Society. A lo largo de su trayectoria tuvo otros trabajos importantes en títulos como Tales From The Hood, Set It Off y The Player’s Club. En televisión también participó en series como NYPD Blue, Murder One y Smart Guy.