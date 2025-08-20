Los ticos todavía pueden ser turistas en Costa Rica y esta serie lo demuestra

'Conociendo mi país' es una ambiciosa serie que busca exaltar las maravillas turísticas de Costa Rica. En la foto aparecen Randall Vázquez y Alejandro Monge, camarógrafo y periodista, respectivamente.

Costa Rica es un pañuelo, suele decirse con frecuencia. Sin embargo, en estos 52.000 kilómetros cuadrados se esconden una infinidad de maravillosos rincones y bellezas por descubrir.

Y sí, entre presas y altos precios, se suele creer que los destinos paradisíacos de este país son solo para los turistas extranjeros; pero esto puede ser un grave error. Así quiere demostrarlo Conociendo mi país, serie de Brandvoice, de Grupo Nación.

El jueves 14 de agosto, la producción estrenó su primer episodio, el cual muestra un intenso y emocionante recorrido por La Fortuna de San Carlos. La serie estará disponible en el canal de Youtube de La Nación y contará con cinco capítulos más.

“Entran más de 2 millones de turistas a conocer Costa Rica, y uno mismo no conoce esas maravillas. Muchas veces, cuando pensamos en vacacionar, pensamos en irnos una semana, guardar plata, que sea en diciembre, ajustar el aguinaldo para ir a agarrar un avión e irnos afuera del país; y acá hay lugares imperdibles”, comentó Randall Vázquez, director de Brandvoice y camarógrafo de la serie.

“Hay joyitas increíbles que no necesariamente salen caras, no necesariamente necesito 15 días de vacaciones. Hay tours de un día, rides de un fin de semana superbonitos; entonces, queremos llevarle a la gente esos proyectos”, añadió.

Junto a Vázquez, el proyecto Conociendo mi país cuenta con el periodista Alejandro Monge, quien es el rostro y la voz que guía los episodios; así como con Jorge Soto, como productor audiovisual.

Los tres, a bordo de un carro, recorren distintos parajes de Costa Rica, en la búsqueda de que usted, más que público, sea el cuarto pasajero de estas aventuras.

“Es algo muy orgánico; es la experiencia de cómo nos sentimos, cómo se siente Alejandro de hacer un canopy o Jorge de pasar un río a caballo. La idea es que Ale fluya y nos cuente. A veces se emociona con adrenalina y nos dice: ‘Acabo de hacer tres rápidos y faltan cinco más. Esto está superemocionante’”, relató.

“Ha habido experiencias muy chivas, es un tema muy de adrenalina y, al final, lo que queremos es que la gente viva Costa Rica a través de nuestros ojos”, agregó el comunicador.

De acuerdo con Vázquez, aunque por sí solos la poza, el canopy, la montaña y otros atractivos llamarán la atención; el proyecto no se limita a captar el paisaje, sino a dar información de utilidad para quienes desean viajar a los mismos sitios.

“Queremos que tenga un ADN educativo. No queremos que sea como el influencer que va a comer a un lugar y dice que qué rico y ya, o que qué catarata más bonita; sino dar información, que sepan dónde queda la catarata, cuánto tiene de altura, cuánto tiene de ancho, qué profundidad tiene”, expresó el publicista.

El contacto con las comunidades del país es un factor clave en 'Conociendo mi país'. (Cortesía Brand Voice)

En el primer episodio, San Carlos exhibió lo mejor de sus montañas y se dio una probada de las diferentes opciones de turismo de aventuras que se encuentran en esta zona.

Para el próximo video, que ya se grabó y saldrá al público en aproximadamente dos semanas, la sede será la Isla Cedros, en el Golfo de Nicoya, donde, entre otras cosas, se mostrará un tour especializado sobre la bioluminiscencia.

Este capítulo tendrá, como valor agregado, el aporte de varios científicos. El concepto, asegura el director, es que cada programa sea mejor que el anterior y que deje a la gente con ganas de más.

“Sentimos que el producto es de muy buena calidad. Para el segundo capítulo vienen cosas mejores y ya hemos tenido varias alianzas. Queremos que vaya in crescendo, que cada vez los programas vayan sorprendiendo con datos, con cosas. Es un programa que nos tiene muy emocionados. A la gente le gusta un montón", detalló el líder de BrandVoice.

“Desde el inicio, cada vez que le comentábamos a alguien que el programa lo queríamos hacer, todo el mundo se enamoraba de la idea y eso que no la habían visto”, rememoró.

La Isla Cedros será la sede del segundo capítulo de 'Conociendo a mi país'. (Cortesía Brand Voice/Cortesía Brand Voice)

La serie Conociendo a mi país pudo ejecutarse gracias a alianzas comerciales con empresas como Banco Promérica, la agencia de carros Chery, Outdoor Adventure, Thule y Ciclo Boutique.

No obstante, Vázquez explicó que no existe un carácter comercial en cuanto a mostrar cadenas de hoteles o locales específicos, y que el foco estará en las comunidades y los tipos de turismo que se pueden ejercer en estas.

“A partir de pandemia surgió un montón de turismo de diferentes índoles; hay gente que le gusta ir a hacer mountain bike, caminar, tomar fotografías a las aves... Estamos tratando de mostrar Costa Rica desde todos esos puntos de vista”, explicó.

De hecho, durante el desarrollo de los capítulos, se ofrecerán distintos beneficios para el público, a los que podrán acceder viendo el programa.

Finalmente, Randall Vázquez extendió la invitación para que, a través de las redes sociales de los medios de Grupo Nación, el público esté atento a la serie, que espera se extienda mucho más.

“Esperamos que tenga muchos seguidores, que a la audiencia de La Nación y de La Teja les encante, y más bien nos pidan una segunda temporada. Incluso, les vamos a ir preguntando que cuáles son esas joyitas u otros lugares imperdibles que hay en Costa Rica”, concluyó.

Por agua y por tierra, 'Conociendo mi país' busca los mejores destinos de Costa Rica. (Cortesía Brand Voice/Cortesía Brand Voice)

En el primer capítulo, el productor Jorge Soto y el periodista Alejandro Monge cruzaron un cuerpo de agua a caballo. (Cortesía Brand Voice)

Este tipo de paisajes podrán verse en 'Conociendo mi país'. (Cortesía Brand Voice)

Los elementos culturales de las comunidades también son protagonistas en la serie. (Cortesía Brand Voice)