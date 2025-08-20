Viva

Los ticos todavía pueden ser turistas en Costa Rica y esta serie lo demuestra

‘Conociendo mi país’ es una serie especial en la que, a bordo de un carro, tres entusiastas comunicadores le muestran las maravillas nacionales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Conociendo mi país
'Conociendo mi país' es una ambiciosa serie que busca exaltar las maravillas turísticas de Costa Rica. En la foto aparecen Randall Vázquez y Alejandro Monge, camarógrafo y periodista, respectivamente. (Cortesía Brand Voice)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Conociendo mi paísBrandvoice
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.