Los pueblos más tranquilos esconden los peores secretos... Descúbralo en ‘Murder in a Small Town’, serie que llega a Latinoamérica

Lo que parecía ser la oportunidad perfecta para empezar de nuevo, termina convirtiéndose en una pesadilla para un experimentado detective. En pocos días, una serie de espantosos crímenes le demuestra al hombre que “pueblo chico, infierno grande” no es una frase al viento.

Esa es la premisa de Murder in a Small Town, producción de suspenso que llegará a Latinoamérica el 19 de agosto, a través de Universal+ (TV por cable). La serie adapta la exitosa saga de novelas de L. R. Wright, famosa escritora canadiense.

La historia sigue a Karl Alberg, un experimentado detective que decide dejar atrás la intensidad de la gran ciudad para asumir la jefatura de policía de una pequeña comunidad costera.

Su intención es sencilla: encontrar la paz que perdió después de años enfrentando homicidios y, al mismo tiempo, reconstruir su vida tras un divorcio. Sin embargo, el aparente paraíso donde espera comenzar de cero pronto le demuestra que la violencia también puede esconderse detrás de los paisajes menos pensados.

Para Rossif Sutherland, quien conversó con La Nación y es el encargado de darle vida al investigador, ese viaje emocional fue el principal motivo para aceptar el papel.

“Es la historia de un hombre que acaba de divorciarse de la madre de sus dos hijas. Regresa al lugar donde estuvo con su mamá cuando era niño. Es un viaje lleno de esperanza, quizá también bastante ingenuo, porque cree que allí podrá encontrarse a sí mismo o reconectarse con quien alguna vez fue”, contó el actor.

Pero el descanso que Karl imaginaba apenas dura unos días.

“Llega esperando una vida más tranquila y que no haya muchos crímenes. Pero, obviamente, la historia necesita una serie de asesinatos”, agregó Sutherland.

Lejos de centrarse únicamente en descubrir al culpable de cada caso, Murder in a Small Town apuesta por explorar qué lleva a una persona común a cruzar la línea, esa de la que ya no puede regresar. Para el actor, esa es una de las razones por las que las historias de misterio siguen cautivando al público.

“Siempre existe una fascinación por los secretos y por la vida de los demás. La serie habla de personas que no necesariamente son criminales, sino que tuvieron un día terrible y tomaron una decisión que cambió el curso de sus vidas para siempre”, explicó.

Rossif Sutherland interpreta a Karl Alberg, experimentado detective que busca una vida más tranquila en un pequeño pueblo. El actor ha participado en otras producciones como 'El guardián' y 'La huérfana'. (Kailey Schwerman/Suministrada Universal+)

La emocionalidad del personaje

En el alma de la serie, Murder in a Small Town enmarca la personalidad de Karl Alberg. A diferencia de otros detectives de la televisión, no es un personaje impulsivo ni resuelve los casos mediante persecuciones o enfrentamientos; su principal herramienta es la empatía.

“Logra sacar la verdad de las personas haciéndoles sentir que es su amigo. Tiene una bondad y una empatía que me intrigaron muchísimo”, aseguró.

Esos detalles también se reflejan en la forma en que enfrenta sus propios conflictos. Según Sutherland, durante la primera temporada, el detective carga con un pasado que le cuesta expresar y con heridas que todavía no ha logrado cerrar.

“Es alguien que siente muchas cosas, pero no sabe cómo ponerlas en palabras. Tampoco sabe compartir sus propios secretos”, comentó.

El actor adelantó que, conforme avance la historia, los espectadores conocerán más sobre la infancia de Karl y entenderán las razones que lo llevaron a convertirse en el hombre reservado que aparece al inicio de la serie.

Para construir a su personaje, Sutherland recurrió al material original. Antes de comenzar el rodaje, leyó las novelas de L. R. Wright, una decisión que, según dijo, le permitió comprender mejor la esencia del personaje.

“Todo estaba en las páginas. Encontré a alguien con paciencia, empatía y una manera de ver el mundo que muy pocas personas tienen. Espero que hayamos honrado lo que escribió la autora”, afirmó.

Kristin Kreuk, recordada por su papel en 'Smallville', y Rossif Sutherland, actor principal de la serie 'Murder in a Small Town'. (Kailey Schwerman/Suministrada Universal+)

Además de los casos policiales, la producción encuentra uno de sus mayores atractivos en el lugar donde transcurre la historia. Rodeado por montañas y el océano, el pueblo costero se convierte en mucho más que un escenario y termina influyendo en el estado de ánimo de quienes lo habitan.

Para Sutherland, filmar en ese entorno, ubicado específicamente en la Costa Sunshine de Canadá, fue una experiencia que incluso trascendió a su personaje.

“Es un lugar increíble. Estás rodeado por las montañas y el océano. Constantemente te recuerdan lo pequeños que somos”, expresó.

Murder in a Small Town tiene como coprotagonista a Kristin Kreuk, actriz recordada por su trabajo en Smallville. Ella interpreta a Cassandra Lee, una bibliotecaria que se convierte en el principal apoyo emocional de Karl y en la persona que lo ayuda a echar raíces en una comunidad donde todos parecen conocerse... y donde casi todos guardan un secreto.

Completan el elenco Aaron Douglas, Savonna Spracklin, Fiona Vroom y Dakota Guppy.

Basada en la colección de nueve novelas Karl Alberg Mysteries, Murder in a Small Town combina drama, romance y suspenso en una historia que demuestra que ni siquiera los pueblos más apacibles están libres de la violencia.