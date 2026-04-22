Los premios Oscar estudia cambiar reglas para impedir que la IA de Val Kilmer compita y gane

El Oscar analiza nuevas reglas ante avance de inteligencia artificial en actuaciones, impulsado por filme que recrea a Val Kilmer.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood estudia cambios en las reglas del Oscar. El objetivo es evitar que actuaciones creadas con inteligencia artificial compitan o ganen premios. La información salió en un reporte de la revista Variety.

El debate crece por la película As Deep as the Grave, que utiliza una recreación digital del actor Val Kilmer, fallecido en abril de 2025 por un cáncer de garganta. La producción lo mantiene como protagonista pese a su muerte.

Según Variety, Kilmer fue elegido antes de su fallecimiento. Su estado de salud le impidió asistir al rodaje. El director y guionista Coerte Voorhees decidió no reemplazarlo. Optó por reconstruir su actuación con herramientas de inteligencia artificial. El proceso utilizó material de archivo y recursos digitales. La iniciativa contó con el aval del patrimonio del actor y de su hija, Mercedes Kilmer.

El medio detalla que la película aún no tiene fecha de estreno. Sin embargo, su llegada ocurrirá en medio de una industria que examina el uso de inteligencia artificial para replicar interpretaciones humanas.

La Academia ya emitió un criterio general. Indicó que el uso de inteligencia artificial no favorece ni perjudica una nominación. También pidió a sus votantes valorar el nivel de participación humana en la creación. Fuentes citadas por Variety señalaron que el tema sigue en discusión interna.

En paralelo, el sindicato de actores SAG-AFTRA mantiene reglas más estrictas. Las actuaciones totalmente generadas por inteligencia artificial no califican para sus premios. Las producciones que usan estas herramientas sí pueden competir si existe consentimiento del intérprete.

En el caso de As Deep as the Grave, ese consentimiento provino del patrimonio de Kilmer. Aun así, existe la posibilidad de que la actuación se considere totalmente generada. Esto la dejaría fuera de los Actor Awards.

Variety plantea un escenario abierto. Si el público responde de forma positiva a esta recreación, los votantes enfrentarán una decisión inédita. El debate se centra en si estas interpretaciones representan un homenaje o un producto artificial sin valor artístico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.