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Los premios Oscar estudia cambiar reglas para impedir que la IA de Val Kilmer compita y gane

El uso de inteligencia artificial en cine genera debate tras recreación digital de Val Kilmer en una película aún sin fecha de estreno

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Por O Globo / Brasil / GDA
El Oscar analiza nuevas reglas ante avance de inteligencia artificial en actuaciones, impulsado por filme que recrea a Val Kilmer.
El Oscar analiza nuevas reglas ante avance de inteligencia artificial en actuaciones, impulsado por filme que recrea a Val Kilmer. (First Line Films/Captura)







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