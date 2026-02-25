¿Los padres de Karol G se agredían? Hermana de la cantante lanza duras acusaciones contra su familia

Verónica Giraldo Navarro, la hermana mayor de Karol G, ha recurrido a sus redes sociales para exponer la desesperación que enfrenta, pues afirma que ni su familia ni su exesposo le permiten ver a su hija Sophia.

Desde hace unos días, las publicaciones que Verónica hacía en su cuenta de Instagram causaron preocupación entre sus seguidores. Según contó, tras múltiples problemas en su matrimonio, Jaime Llano —su expareja— decidió terminar la relación y se llevó a la hija que comparten.

Desesperada, Giraldo Navarro expresó que su gran equivocación fue sincerarse con su pareja. La mujer aseveró que, tras confesarle la depresión que padecía, Llano ahora argumenta que ella tiene un desajuste en su salud mental, el cual le impediría hacerse cargo de Sophia, de tres años.

“El error mío fue ser tan sincera y demostrarme tal cual soy (...), contarle sobre muchas cosas de mi vida, en cuanto a la salud mental, y hoy se está aprovechando de eso”, escribió.

“En esta vida venimos solos y morimos solos, porque hasta los que tú dices amar más, te dan una patada. Ya no me importa qué pase con mi vida porque me quitaron el sentido de vivir”, agregó.

Hermana de Karol G afirma que su familia no es lo que parece

Ahora, la joven ha vuelto a hablar de la situación que enfrenta, al subir un video en donde se le ve afuera de una propiedad de su familia, a la que -por lo que cuenta- había tratado de ingresar para ver a su pequeña hija.

Al no lograrlo, dice, fue cuando se percató de que su familia había tomado partido por su ex.

“Están diciendo que un día yo me levanté y dije ‘no quiero ser más mamá’. Yo no sabía que Jaime ya tenía una denuncia pública y yo no sabía que mi familia lo estaba apoyando”, expresó.

Karol G no se ha referido a las acusaciones que lanzó su hermana. (AFP)

También mostró cómo se hirió una de las manos, la cual estaba llena de sangre, al tratar de entrar al domicilio en el que se encontraba la menor.

“Estaba tratando de rescatar a mi hija, como ven, me corté todo el dedo, vean, se ve el hueso; viene aquí a la casa de mis papás, me tocó quebrar la ventana, porque no me quieren entregar a mi hija, porque están diciendo que soy una loca”, detalló.

Fue así que, determinante, Verónica indicó que en su niñez ni su padre ni su madre habían sido un ejemplo de buena familia, ya que aseguró que fue testigo de la violencia física que su progenitor propinaba a su madre.

Además, aseguró que su mamá no hacía nada por defenderse, y que toda esta situación la llevó a ella a cometer muchas equivocaciones con su propio núcleo familiar.

“Todo lo que ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal y, el mejor ejemplo tampoco lo tuve. Mis papás eran dos personas que se golpeaban todos los días; mi papá le dio un ‘cachazo’ a mi mamá con un arma, la puso a sangrar”, relató.

“Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir desde que estaba chiquita y mis papás, al otro día, después de todo, se levantaban como si nada. Eso es lo que uno aprende de los papás y repite toda la vida. Yo los invito a que no lo hagan, a que tomen cordura sobre eso”, continuó.

Este año ha sido retador para Karol G. Además de la situación de su hermana, habría terminado su relación con Feid. (Tomada de redes sociales)

Al poco tiempo de que Verónica subiera estas historias, su cuenta de Instagram fue desactivada.

Por su parte, Jessica, su otra hermana, recurrió a sus redes para pedir discreción y respeto por la situación que atraviesa la familia, al afirmar que los Giraldo Navarro solo buscan lo mejor para Verónica y la pequeña Sofía.

“Nuestra prioridad, en este momento, es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija. Les pedimos empatía, respeto y comprensión”, escribió Jessica.