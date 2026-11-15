Los ocho destinos turísticos que recomiendan no visitar en 2027: conozca las razones

Hacer viajes fuera del país es un sueño para muchas personas. Disfrutar de destinos paradisíacos, conocer culturas y disfrutar de la gastronomía son parte de los incentivos que tienen los viajeros para planear sus vacaciones, pero no siempre el resultado es el que se esperaba.

Para hacer más fácil tomar la decisión de adónde ir a pasear, la guía internacional Fodor’s Travel publicó una lista con ocho destinos a los que recomienda no viajar en el 2027 y las razones.

La guía incluye lugares de Italia, Indonesia, Francia, Escocia, Japón y hasta Estados Unidos.

Según explicó la publicación en su sitio web, el criterio de selección responde a los niveles de multitud, las construcciones y los alquileres vacacionales que afectan a los habitantes locales. La editorial indicó que esta situación genera presión sobre los ecosistemas y encarece el mercado inmobiliario para los residentes.

La guía de viajes aclaró que su objetivo no es detener los desplazamientos, sino invitar a los viajeros a modificar sus hábitos, como elegir hospedajes administrados por locales, comprar en negocios regionales y evitar las temporadas y zonas más concurridas.

Estos son los ocho lugares que la publicación recomendó no visitar el próximo año:

Riviera albanesa

El agua turquesa y las playas de arena blanca de la costa de Albania atraen a miles de turistas al año. Con paisajes similares a los de las Maldivas o Grecia, tiene un precio mucho más barato, lo que hizo que en el último tiempo el turismo aumente de forma excesiva.

Albania tuvo, según datos de Fodor’s, 12,47 millones de visitantes en 2025 y un crecimiento del 5,3% en los primeros ocho meses de 2026, las cifras más altas desde que el país se liberó de una dictadura de 47 años en 1991. Al ser la Riviera albanesa su región más popular, localidades costeras como Ksamil y Dhërmi se están llenando de hoteles para alcanzar la demanda de la temporada alta, de junio a septiembre, y que permanecen vacíos durante el invierno. Además, la zona carece de la infraestructura adecuada para la gestión de la basura y el tratamiento de aguas residuales que requiere la cantidad de personas que la visitan.

Costa Amalfitana

La Costa Amalfitana, en el sur de Italia, lleva años lidiando con un número de turistas que desbordó su población residente. En 2023, Positano (una de las localidades más visitadas) recibió 132.551 visitantes frente a los 3.729 habitantes fijos que tiene. El resultado fueron rutas y calles colapsadas, precios de alojamiento muy elevados para los residentes y daños en el medioambiente.

La Costa Amalfitana fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. (AFP)

La afluencia masiva de turistas en verano también provoca la saturación del transporte público, con largas filas para los colectivos y falta de tiquetes en los ferris.

Bali

En Bali, el destino de Indonesia por excelencia, la problemática principal tiene que ver con la gestión de la basura. Debido al aumento de turistas que registró la isla en, por lo menos, los últimos 10 años, los lugareños ya no tienen un espacio físico para poder depositar los residuos y tuvieron que acudir a la quema diaria de basura para resolver la situación.

En 2025, Bali recibió la cifra récord de 6.948.754 visitantes extranjeros, casi un 10% más que el año anterior. Esto representa más llegadas internacionales que la cantidad de residentes que tiene Bali, alrededor de 4,4 millones.

El aumento de la basura también tiene consecuencias medioambientales. Bali Air Dispatch, una red comunitaria con más de 50 sensores distribuidos por toda la isla, constató que entre junio y septiembre, en el sur de la isla, se superó diariamente el límite máximo de contaminación por partículas finas (PM2.5) establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los mismos meses de 2025, este límite se presentó en el 90% de los días.

Córcega

La isla mediterránea situada entre Francia y Cerdeña se encuentra sumida en un conflicto por la independencia del país gobernado por Emmanuel Macron. Los separatistas cuestionan la afluencia masiva de turistas y las residencias que son utilizadas de forma vacacional tanto por locales como por viajeros que las alquilan.

“Hasta que se reconozcan nuestros derechos nacionales, tenemos un mensaje: quédense en casa. Si no se quedan en casa, no se consideren seguros en nuestro territorio nacional”, advirtieron en una conferencia de prensa clandestina que realizaron hace pocos meses.

El accionar de los separatistas no queda únicamente en palabras. En octubre de 2023, bombardearon 34 propiedades, en su mayoría casas de vacaciones desocupadas y algunas de las cuales todavía estaban en construcción, por lo que nadie resultó herido.

Edimburgo

La capital de Escocia se ve afectada principalmente por la concentración de visitantes en el casco antiguo, los alquileres vacacionales de corto plazo y la presión sobre la infraestructura pública.

El Castillo de Edimburgo, ubicado en la cima de la colina Castle Rock, es una visita obligada en Escocia y ofrece vistas panorámicas de la ciudad. (Shutterstock)

Los residentes, además, denuncian que los locales tradicionales como supermercados y peluquerías cerraron en el último tiempo para dar paso a la apertura de tiendas destinadas especialmente a los turistas.

Kyoto

La ciudad histórica que forma parte de la conocida “Ruta Dorada” de Japón —que conecta Tokio, Kyoto y Osaka— atrae a un número récord de turistas. En 2025, la ciudad registró 62,79 millones de visitas turísticas, superando los 60 millones por primera vez desde que comenzaron los registros turísticos en 1958. Las pernoctaciones también alcanzaron la cifra récord de 16,59 millones, mientras que el gasto turístico ascendió a la cifra de 2,0474 billones de yenes (equivalente a $12.900 millones).

La problemática viene de la mano con que muchos de los lugares de interés se ubican en barrios residenciales, donde el turismo puede alterar la vida cotidiana de los residentes.

Ngorongoro

En Tanzania, Ngorongoro era el hogar de los masái, un pueblo indígena pastoril del este de África. Con el pasar de los años, el lugar se volvió uno de los destinos preferidos para quienes viajan a hacer un safari.

Tiendas de campaña dispuestas en un campo de hierba bajo un gran árbol con un fondo neblinoso. Área de Conservación de Ngorongoro, Tanzania. (AFP)

La ciudad recibió más de 1,06 millones de visitantes en 2024-2025, frente a los cerca de 900.000 del año anterior, atraídos por la promesa de tener una de las concentraciones de vida silvestre más importantes del mundo. Según el Gobierno de Tanzania, este crecimiento está “degradando la tierra y amenazando la vida silvestre”.

Sedona

La ciudad de apenas seis kilómetros y con menos de 10.000 habitantes, ubicada en Arizona, Estados Unidos, trabaja para gestionar los aproximadamente 3.000.000 de visitantes anuales. Sin embargo, no lograron solucionar el conflicto con los alquileres vacacionales a corto plazo, que dejaron a muchos residentes sin hogar.

Según los especialistas, el valor promedio de una vivienda unifamiliar aumentó más del 50% entre 2020 y 2022, con un precio medio actual de $891.000.