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Los ocho destinos turísticos que recomiendan no visitar en 2027: conozca las razones

Lugares de Japón, Italia, Estados Unidos y hasta Francia son parte de la lista hecha por una guía especializada en viajes

Conocida también como la isla de los dioses, Bali es un destino turístico situado en las islas de Indonesia. Foto: Shutterstock.
Conocida también como la isla de los dioses, Bali es un destino turístico situado en las islas de Indonesia. Foto: Shutterstock.

La Nación/Argentina/GDA y Jessica Rojas Ch.