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Solo una playa de Centroamérica entró a la lista de las 50 mejores del mundo en 2026

Panamá fue el único país de Centroamérica con presencia en el ranking mundial de las 50 mejores playas de 2026

Panamá colocó a Cayo Zapatilla entre las 50 mejores playas del mundo. Ningún otro destino centroamericano apareció en el ranking.
Panamá colocó a Cayo Zapatilla entre las 50 mejores playas del mundo. Ningún otro destino centroamericano apareció en el ranking. Dronepicr
Jailine González Gómez

Panamá apareció en uno de los rankings turísticos más observados de la industria internacional. Cayo Zapatilla, ubicado en el archipiélago de Bocas del Toro, fue la única playa de Centroamérica incluida en la lista The World’s 50 Best Beaches 2026 (Las 50 mejores playas del mundo en 2026).

La playa panameña ocupó el puesto 30 del listado global, dominado este año por destinos de Filipinas, Grecia y Australia.

El ranking fue elaborado junto con más de 1.000 profesionales y expertos de la industria turística internacional. Según el comunicado oficial, la metodología incluyó visitas presenciales y evaluaciones basadas en ocho criterios, entre ellos naturaleza intacta, ausencia de saturación turística, tranquilidad del agua y conservación del entorno.