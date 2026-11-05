Solo una playa de Centroamérica entró a la lista de las 50 mejores del mundo en 2026

Panamá apareció en uno de los rankings turísticos más observados de la industria internacional. Cayo Zapatilla, ubicado en el archipiélago de Bocas del Toro, fue la única playa de Centroamérica incluida en la lista The World’s 50 Best Beaches 2026 (Las 50 mejores playas del mundo en 2026).

La playa panameña ocupó el puesto 30 del listado global, dominado este año por destinos de Filipinas, Grecia y Australia.

El ranking fue elaborado junto con más de 1.000 profesionales y expertos de la industria turística internacional. Según el comunicado oficial, la metodología incluyó visitas presenciales y evaluaciones basadas en ocho criterios, entre ellos naturaleza intacta, ausencia de saturación turística, tranquilidad del agua y conservación del entorno.

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