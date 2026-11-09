AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Los extremos en ‘Mira quién baila’: un participante es el más ganador y el otro es ‘el campeón de las nominaciones’

Ambos concursantes han entregado todo sobre la pista de baile, pero no han recibido el mismo resultado en la competencia

Mira quién baila
En 'Mira quién baila' los competidores Antuan Fallas y Papi Pazz han tenido momentos de protagonismo, pero desde diferentes perspectivas. Cortesía

Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya