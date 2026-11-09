Los extremos en ‘Mira quién baila’: un participante es el más ganador y el otro es ‘el campeón de las nominaciones’

Esta semana, el programa Mira quién baila dejó dos imágenes totalmente diferentes y extremas entre sí. Tienen que ver con el desempeño de los participantes sobre la pista de baile: uno como el más premiado por sus coreografías y el otro por estar en zona expulsión varias veces.

Se trata de Antuan Fallas, quien en compañía de su bailarina Alhanna Morales ganó por cuarta vez el premio Wow a la mejor presentación de la noche.

Al otro extremo se ubican el comediante Papi Pazz y la coreógrafa Ariana Herrera, quienes por tercera ocasión están nominados, esta vez en contra de la pareja conformada por Jaz Salas y César Abarca.

Antuan Fallas y Alhanna Morales rompieron el récord de Mimi Ortiz y ganaron por cuarta ocasión el premio Wow en 'Mira quién baila'. (Cortesía Teletica)

En la gala de este domingo 8 de noviembre, el creador de contenido protagonizó un enérgico baile al ritmo de la canción Pégate, de Ricky Martin. Con este premio, el desamparadeño rompió el récord que ostentaba Mimi Ortiz, quien logró ganar tres premios Wow cuando participó en la competencia.

“No sabía, es una noticia nueva para mí, obviamente; me siento demasiado feliz y muy orgulloso por el trabajo que hemos hecho hasta el día de hoy”, expresó Fallas en una entrevista con Teletica.

“El campeón de las nominaciones”

Por su parte, Papi Pazz, fiel a su estilo cómico y desenfadado, se tomó por el lado amable su tercera nominación y, en declaraciones a Canal 7 expresó que él era el campeón de las nominaciones.

Papi Pazz afirma que ha realizado un gran esfuerzo durante su participación en 'Mira quién baila'. (Cortesía Teletica)

Agregó que no cuestiona las decisiones de los jueces, pero sí opinó que su coreografía estuvo bien, aunque las demás fueron mejor evaluadas.

El comediante aprovechó el espacio para agradecerle al público que ha votado por mantenerlo en el concurso durante las anteriores zonas de riesgo. “Si quieren votar por mí, pues se los agradezco mucho”, dijo en una entrevista durante el programa Mira quién habla.