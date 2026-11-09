AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

‘Mira quién baila’: jueza reclama y expresa su ‘molestia’ a Antuan Fallas por algo que sucedió en camerinos (video)

‘Voy a dejar de lado el resentimiento’, dijo Isabel Guzmán, antes de hacer la crítica de la coreografía y externar su ‘incomodidad’

Isabel Guzmán Antuan Fallas Mira quién baila
Isabel Guzmán hizo comentarios muy positivos a Antuan Fallas tras su participación en el último programa de 'Mira quién baila'. Captura de video

Jessica Rojas Ch. y Fiorella Montoya