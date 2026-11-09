‘Mira quién baila’: jueza reclama y expresa su ‘molestia’ a Antuan Fallas por algo que sucedió en camerinos (video)

Una vez más, el creador de contenido Antuan Fallas brilló en la pista de Mira quién baila. Su espectáculo en la gala del domingo 8 de noviembre le valió ganar por cuarta ocasión el premio Wow a la mejor coreografía de la noche, pero también recibió un reclamo por parte de la jueza Isabel Guzmán.

Antes de dar sus apreciaciones sobre el baile, la experta tomó unos segundos para manifestarle ‘su molestia’ a Antuan por algo que sucedió previo al programa, mientras estaba en los camerinos del canal.

“Dejando de lado que hoy nos cruzamos un par de veces y no me dijiste hola. Voy a dejar el resentimiento a un lado, seré muy transparente porque lo has hecho increíble”, manifestó la jueza.

La jueza Isabel Guzmán reaccionó de esta manera al ver la última coreografía de Antuan Fallas en 'Mira quién baila'. (Captura de video)

Ante sus palabras, el participante se mantuvo tranquilo. De inmediato, la experta alabó la presentación que tuvo el creador de contenido y le pidió que siguiera mejorando para las próximas galas.

Al cierre de su comentario, Guzmán agregó: “Y dime hola a la próxima. Qué bárbaro”. Antuan solo atinó a responder: “Sí, señora”.

Guzmán ha sido una de las juezas del panel que más admiran el trabajo y el talento de Fallas sobre la pista.